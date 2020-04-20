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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ: ГЕНОЦИД АРМЯН – ОДНА ИЗ САМЫХ ЧУДОВИЩНЫХ ТРАГЕДИЙ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Новости Пятница, 24 апреля 2020 21:56
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АСЛАН БЖАНИЯ: ГЕНОЦИД АРМЯН – ОДНА ИЗ САМЫХ ЧУДОВИЩНЫХ ТРАГЕДИЙ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Сухум. 24 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания сделал заявление в связи с Днем памяти жертв геноцида армян.

«Сегодня весь прогрессивный мир вспоминает жертв одной из самых чудовищных трагедии двадцатого века - геноцида армян. Около полутора миллиона армян стали жертвами массовых убийств и депортаций. Десятки тысяч армян, вынужденных покинуть родные дома в Османской империи, нашли спасение в Абхазии. Наш народ приютил и помог выжить попавшим в беду людям. Представители армянской диаспоры с благодарностью служат Абхазии, ставшей для них второй родиной», - отмечается в заявлении.

 По словам Бжания, «сегодня мы чтим память тех, кто был невинно убиен 105 лет назад, не для того, чтобы ворошить прошлое и упрекать кого-то, а для того, чтобы уроки прошлого помогли нам в будущем предотвратить подобного рода нечеловеческие деяния».

Президент Абхазии пожелал всем мира, добра и межнационального согласия.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 24 апреля 2020 22:04

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