АСЛАН БЖАНИЯ: ГЕНОЦИД АРМЯН – ОДНА ИЗ САМЫХ ЧУДОВИЩНЫХ ТРАГЕДИЙ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

«Сегодня весь прогрессивный мир вспоминает жертв одной из самых чудовищных трагедии двадцатого века - геноцида армян. Около полутора миллиона армян стали жертвами массовых убийств и депортаций. Десятки тысяч армян, вынужденных покинуть родные дома в Османской империи, нашли спасение в Абхазии. Наш народ приютил и помог выжить попавшим в беду людям. Представители армянской диаспоры с благодарностью служат Абхазии, ставшей для них второй родиной», - отмечается в заявлении.

По словам Бжания, «сегодня мы чтим память тех, кто был невинно убиен 105 лет назад, не для того, чтобы ворошить прошлое и упрекать кого-то, а для того, чтобы уроки прошлого помогли нам в будущем предотвратить подобного рода нечеловеческие деяния».

Президент Абхазии пожелал всем мира, добра и межнационального согласия.