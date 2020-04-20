ПАЦИЕНТКА 1925 ГОДА РОЖДЕНИЯ СКОНЧАЛАСЬ РАНО УТРОМ В ГУДАУТСКОМ ГОСПИТАЛЕ
Сухум. 26 апреля 2020. Абхазия-Информ. Пациентка 1925 года рождения, находившаяся в Гудаутском госпитале, скончалась ранним утром 26 апреля от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Диагноз COVID-19 был поставлен еще 11 апреля, однако пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния.
Как рассказывает главный терапевт Минздрава Абхазии Анжела Арчелия, на момент поступления в Гудаутский госпиталь у 95-летней пациентки была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония вкупе с сопутствующими заболеваниями – ярко выраженная гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность. На фоне проводимой терапии у пациентки было достигнуто рентгенологическое улучшение, однако общее состояние постоянно оставалось тяжелым, что осложнялось престарелым возрастом.
Как отмечает Анжела Арчелия, пациентке оказывалась вся необходимая медицинская помощь, в том числе, профилактика характерных для течения коронавирусной инфекции тромбоэмболических осложнений, предусмотренная протоколами ВОЗ.
В 7:00 утра 26 апреля она скончалась от осложнений, в частности, тромбоэмболии легочной артерии.
«Врачи делали все необходимое, однако, к сожалению, в силу возраста с заболеванием справиться не удалось», - сказала Анжела Арчелия.
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