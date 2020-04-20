ПАЦИЕНТКА 1925 ГОДА РОЖДЕНИЯ СКОНЧАЛАСЬ РАНО УТРОМ В ГУДАУТСКОМ ГОСПИТАЛЕ

Диагноз COVID-19 был поставлен еще 11 апреля, однако пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния.

Сухум. 26 апреля 2020. Абхазия-Информ. Пациентка 1925 года рождения, находившаяся в Гудаутском госпитале, скончалась ранним утром 26 апреля от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Как рассказывает главный терапевт Минздрава Абхазии Анжела Арчелия, на момент поступления в Гудаутский госпиталь у 95-летней пациентки была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония вкупе с сопутствующими заболеваниями – ярко выраженная гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность. На фоне проводимой терапии у пациентки было достигнуто рентгенологическое улучшение, однако общее состояние постоянно оставалось тяжелым, что осложнялось престарелым возрастом.

Как отмечает Анжела Арчелия, пациентке оказывалась вся необходимая медицинская помощь, в том числе, профилактика характерных для течения коронавирусной инфекции тромбоэмболических осложнений, предусмотренная протоколами ВОЗ.

В 7:00 утра 26 апреля она скончалась от осложнений, в частности, тромбоэмболии легочной артерии.

«Врачи делали все необходимое, однако, к сожалению, в силу возраста с заболеванием справиться не удалось», - сказала Анжела Арчелия.