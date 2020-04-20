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Абхазия Информ

РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАЛИ 39 ОБЪЕКТОВ В ТКУАРЧАЛЕ

Новости Понедельник, 27 апреля 2020 12:47
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РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАЛИ 39 ОБЪЕКТОВ В ТКУАРЧАЛЕ

Сухум. 27 апреля 2020. Абхазия-Информ.  Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота обработали 39 объектов в Ткуарчале, сообщили Sputnik Абхазия в пресс-службе Минобороны РА.

При дезинфекции российские военные задействовали 13 единиц специальных автомобилей РХБЗ. Всего было обработано 40 тысяч квадратных метров, включая территорию рынка и зданий районной больницы.

Подразделения РХБЗ Черноморского флота прибыли в Абхазию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса 18 апреля. Спецтехника и специалисты Черноморского флота дислоцированы на территории седьмой российской военной базы, дислоцированной в г. Гудаута.

Санитарные мероприятия уже проведены в Гулрыпшском и Очамчырском районах. Планируется дезинфекция объектов в Галском районе и Сухуме.

Специалисты сводного отряда РХБЗ проводят дезинфекцию лечебных учреждений, торговых площадей и административных объектов в Абхазии. Российские военные специалисты и медики также привлекаются к оказанию консультаций в лечении больных, заразившихся коронавирусом.

По сообщению Минобороны Абхазии, российские специалисты будут обрабатывать объекты в Абхазии до начала мая.

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