АСЛАН БЖАНИЯ ПОБЫВАЛ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ (АЛАНИЯ)

Президент Абхазии Аслан Бжания и члены официальной делегации посетили «город ангелов»- мемориальное кладбище в городе Беслан, где захоронены погибшие в результате террористического акта в бесланской школе в 2004 году дети, учителя и родители. Аслан Бжания возложил цветы к древу скорби. Глава государства почтил память бойцов спецподразделений, погибших освобождая детей, возложил цветы у мемориала в их честь. Президент Абхазии возложил венок также у мемориала памяти жертв теракта в спортзале первой бесланской школы, где террористы удерживали в заложниках детей и взрослых.

Посещение «города ангелов» и бесланской первой школы не может никого оставить равнодушным, сказал Аслан Бжания. Когда с памятников на тебя смотрят сотни ангелов, ты смотришь в их добрые глаза, в голову приходят множество мыслей. Мне кажется, что они говорят нам-взрослым сделать все для того, чтобы подобное больше не повторилось, чтобы никогда не страдали и не погибали дети. Сколько бы времени не прошло забыть этот ужас, имевший место в Беслане в сентябре 2004 года невозможно. Нет прощения такому варварству. Я преклоняюсь перед памятью тех, кто стал жертвой этого бесчеловечного теракта, -отметил Аслан Бжания.

Пресс-служба Президента РА