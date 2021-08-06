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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОБЫВАЛ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ (АЛАНИЯ)

Новости Пятница, 06 августа 2021 11:47
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОБЫВАЛ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ (АЛАНИЯ)

Сухум. 6 августа 2021. Абхазия-Информ. Сегодня начинается официальный визит Президента Республики Абхазия Аслана Бжания в Республику Южная Осетия. Визит приурочен к очередной годовщине событий августа 2008 года. В составе официальной делегации: Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба , Министр иностранных дел Даур Кове, Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, Начальник Управления госдачами Беслан Квициния, Депутат Народного Собрания Рауль Лолуа.

По пути в Цхинвал делегация Абхазии посетила Республику Северная Осетия-Алания. В аэропорту Владикавказа Президента Абхазии встречали председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания Таймураз Тускаев и Представитель МИД России во Владикавказе Алан Хетагуров.

Президент Абхазии Аслан Бжания и члены официальной делегации посетили «город ангелов»- мемориальное кладбище в городе Беслан, где захоронены погибшие в результате террористического акта в бесланской школе в 2004 году дети, учителя и родители. Аслан Бжания возложил цветы к древу скорби. Глава государства почтил память бойцов спецподразделений, погибших освобождая детей, возложил цветы у мемориала в их честь. Президент Абхазии возложил венок также у мемориала памяти жертв теракта в спортзале первой бесланской школы, где террористы удерживали в заложниках детей и взрослых.

Посещение «города ангелов» и бесланской первой школы не может никого оставить равнодушным, сказал Аслан Бжания. Когда с памятников на тебя смотрят сотни ангелов, ты смотришь в их добрые глаза, в голову приходят множество мыслей. Мне кажется, что они говорят нам-взрослым сделать все для того, чтобы подобное больше не повторилось, чтобы никогда не страдали и не погибали дети.   Сколько бы времени не прошло забыть этот ужас, имевший место в Беслане в сентябре 2004 года невозможно. Нет прощения такому варварству. Я преклоняюсь перед памятью тех, кто стал жертвой этого бесчеловечного теракта, -отметил Аслан Бжания.

Пресс-служба Президента РА

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