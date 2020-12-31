АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С НОВЫМ ГОДОМ

Сухум. 31 декабря 2021 г. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил народ республики с Новым годом.

Ҳаҭыр зқәу Аҧсны жәлар!

Минуҭқәак рышьҭахь ҳҭалоит Ашықәс ҿыц. Уи хәыҷи дуи лымкаала бзиа ирбо ныҳәоуп. Иара иацуп агәыҕра, агәрагара, агәалаҟазаара бзиа.

Ииасуа ашықәс мариамызт адунеи атәылақәа зегьы рзы. Уи иаанагеит ҳаззыҧшымыз ауадаҩра. Иҿыцны ицәырҵыз ачымазара иаҧсахит ҳзышьцылаз аҧсҭазаара. Иҳармаҷыр акәхеит ҳаиҭанаиааира, ҳаимадарақәа. Уи аҧхасҭа ду анаҭеит аекономика. Ҳаҭыр зқәу сыуаажәлар, сшәыҳәоит аныҳәамшқәа рзы шәхы шәеиҷаҳарц, аҳақьымцәа иҳабжьырго шәазхәыцырц. Лымкаала срыдныҳәалоит уаха аныҳәа зусураҿ иаҧыло, ҳауаажәлар ргәабзиара зыхьчо аҳақьымцәа. Ҭабуп ҳәа расҳәоит рџьабаазы.

Ҭабуп ҳәа расҳәоит аамҭа шымариамызгьы, зхы мшаҭакәан аҳәынҭқарра амаҵ азызуаз зегьы. Ҳымҧада ҳариааиуеит ауадаҩрақәа, аамҭа бзиақәа ҳаҧхьа ишьҭоуп.

Аҩызцәа, Ашықәс ҿыц аныҳәа иамоуп аҟазшьа ҷыда. Уи лымкаала иацуп аҧхарра, агәыбылра.

Ишәзеиҕьысшьоит агәабзиара, аманшәалара, ҩнаҭацыҧхьаӡа абзиабара, аизҳара. Аҧсны ҧшӡа наунагӡа иҟалааит аҭынчра!

Дорогие соотечественники!

Через несколько минут наступит новый, 2021 год. Начинается третье десятилетие 21-го века. Для каждого из нас Новый год - особенный праздник, потому что он всегда связан с надеждой на лучшие перемены и верой в то, что год грядущий принесет удачу, исполнение самых заветных желаний.

Уходящий год был очень сложным и для Абхазии, и для всего мира. Внезапно вспыхнувшая болезнь изменила привычный нам образ жизни, ограничила контакты и общение, оказала огромное негативное влияние на социально-экономическое положение страны, каждого гражданина.

В этих условиях руководству страны пришлось сосредоточиться на борьбе с эпидемией и ее последствиями. Несмотря на трудности, нам удается держать ситуацию под контролем. В этом нам помогают наши российские коллеги, диаспора, за что мы все им весьма признательны.

Уважаемые соотечественники!

Этот праздник мы встречаем в условиях вынужденных ограничений. Я просил бы вас не забывать о существующей опасности даже в эти дни, соблюдать меры предосторожности, беречь родных и окружающих людей.

Главными героями уходящего года, несомненно, являются наши отважные медицинские работники. Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить им огромную благодарность за титанический труд. Желаю скорейшего выздоровления нашим гражданам, вынужденным встречать новогодние праздники в больничной палате.

Немало соотечественников встречают Новый год на службе, обеспечивая безопасность страны, работу отраслей жизнеобеспечения.

Всем, кто исполняет в эту праздничную ночь свой трудовой долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году.

Дорогие соотечественники, граждане многонациональной Абхазии!

Поздравляю Вас с наступающим 2021-м годом!

От всего сердца желаю всем крепкого здоровья. Пусть наступающий год стал для каждого из вас успешным и счастливым, а нашей родной Абхазии – мира и процветания!

Ҽааныбзиала!