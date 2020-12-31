МИХАИЛ МИШУСТИН ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ

Сердечно поздравляю Вас с Новым 2021 годом и Рождеством!

Сухум. 31 декабря 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил Президента Республики Абхазия Аслана Бжания с Новым годом и Рождеством:

В уходящем году российско-абхазские отношения, основанные на принципах союзничества стратегического партнерства, продолжили динамично развиваться.

Воплощались жизнь масштабные планы социально-экономического развития республики, ускорялась реализация крупных совместных проектов. Уверен, что в 2021 году многоплановое сотрудничество продолжит расширяться, обеспечивая благоприятные условия для запуска новых перспективных инициатив. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Абхазия.

Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, доброго здоровья, счастья и благополучия, а абхазскому народу — мира и процветания.

С уважением

М. Мишустин