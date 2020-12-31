ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ

Сухум. 31 декабря 2020. Абхазия-Информ. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Абхазия Аслана Бжания, с Новым годом и Рождеством. В поздравительной телеграмме отмечается:

Искренне поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым.

В уходящем году отношения между Россией и Абхазией, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства, развивались в конструктивном ключе.

Рассчитываю на продолжение совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей – на благо наших народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности.

Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, доброго здоровья, счастья и успехов, а всем жителям Абхазии – мира и благополучия.

С уважением,

В. Путин

Москва, Кремль