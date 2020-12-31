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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ

Новости Четверг, 31 декабря 2020 17:14
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ

Сухум. 31 декабря 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Новым годом и Рождеством Христовым. В поздравительной телеграмме отмечается:

Уважаемый Владимир Владимирович!

Поздравляю Вас и всех граждан Российской Федерации с Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий 2020 год был трудным не только для наших стран, но и для всего мира. Несмотря на сложности, вызванные пандемией, Республика Абхазия и Российская Федерация развивали активное сотрудничество по многим направлениям.   Наша с Вами встреча, прошедшая 12 ноября, придала еще больше уверенности в укреплении традиционно дружественных отношений между Абхазией и Россией. Хочу Вас заверить в том, что руководство Абхазии будет прилагать все усилия для реализации двусторонних соглашений, достигнутых в ходе содержательных переговоров.

Позвольте пожелать Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всему народу России – мира, добра и процветания.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 31 декабря 2020 17:19

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