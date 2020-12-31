ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ

Поздравляю Вас и всех граждан Российской Федерации с Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий 2020 год был трудным не только для наших стран, но и для всего мира. Несмотря на сложности, вызванные пандемией, Республика Абхазия и Российская Федерация развивали активное сотрудничество по многим направлениям. Наша с Вами встреча, прошедшая 12 ноября, придала еще больше уверенности в укреплении традиционно дружественных отношений между Абхазией и Россией. Хочу Вас заверить в том, что руководство Абхазии будет прилагать все усилия для реализации двусторонних соглашений, достигнутых в ходе содержательных переговоров.

Позвольте пожелать Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всему народу России – мира, добра и процветания.