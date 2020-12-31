ПЛАН ГТК ЗА 2020 ГОД ВЫПОЛНЕН НА 91%

Сухум. 31 декабря 2020. Абхазия-Информ. В Государственном таможенном комитете подвели предварительные годовые итоги по выполнению плановых показателей. По итогам за декабрь месяц 2020 года сумма начислений таможенных платежей по состоянию на 31 декабря составила 228,5 млн руб., план за декабрь выполнен на 107%. В сравнении с декабрем прошлого года в декабре текущего года начислено на 20,4 млн. руб. больше.

