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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО ПОДГОТОВЛЕННОЕ К РЕАЛИЗАЦИИ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Новости Четверг, 31 декабря 2020 17:06
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ИЗЪЯТО ПОДГОТОВЛЕННОЕ К РЕАЛИЗАЦИИ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 31 декабря 2020. Абхазия-Информ. К содержанию под стражей санкционирован задержанный сотрудниками МВД гражданин Папазян Давид Сергеевич 1985 г.р., житель с. Приморское Гудаутского района. Последнему вменяется сбыт наркотического средства в особо крупном размере.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с участием гражданина Папазян был обследован участок местности в лесном массиве села В. Эшера, примерно в 50 метрах от центральной трассы Псоу-Ингур, где  обнаружено и изъято уже готовое к реализации наркотическое вещество.  В трех местах ранее сделанных так называемых «тайных закладках» находились обмотанные скотчем полиэтиленовые свертки с расфасованным в фольгу светлым порошкообразным веществом. Отправленное на исследование вещество, как установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД, является наркотическим средством «метадон» общей массой 5.280 грамм. Следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств данного преступления продолжаются.

В настоящее время гражданин Папазян находится под следствием, в отношении других фигурантов проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью их задержания и привлечения к уголовной ответственности.  Расследование данного уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 224 УК РА, проводит следственная группа ОВД Сухумского района.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 31 декабря 2020 17:07

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