ИЗЪЯТО ПОДГОТОВЛЕННОЕ К РЕАЛИЗАЦИИ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с участием гражданина Папазян был обследован участок местности в лесном массиве села В. Эшера, примерно в 50 метрах от центральной трассы Псоу-Ингур, где обнаружено и изъято уже готовое к реализации наркотическое вещество. В трех местах ранее сделанных так называемых «тайных закладках» находились обмотанные скотчем полиэтиленовые свертки с расфасованным в фольгу светлым порошкообразным веществом. Отправленное на исследование вещество, как установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД, является наркотическим средством «метадон» общей массой 5.280 грамм. Следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств данного преступления продолжаются.

В настоящее время гражданин Папазян находится под следствием, в отношении других фигурантов проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью их задержания и привлечения к уголовной ответственности. Расследование данного уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 224 УК РА, проводит следственная группа ОВД Сухумского района.



Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.