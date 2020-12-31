ПРОВЕРКА ПРОДАВАЕМОЙ ПИРОТЕХНИКИ

Проверка велась на предмет соответствия продаваемой пиротехники противопожарный нормам. В некоторых торговых заведениях были выявлены нарушения, составлены протоколы и выписаны штрафы.

Сухум. 31 декабря 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии провели очередную инспекцию торговых точек по продаже пиротехники. В частности в районе Сухумского колхозного рынка.

Сотрудники МЧС встретились с представителями администрации колхозного рынка. Речь о том, что на территории рынка запрещено складировать и хранить пиротехнику, о чем и было предупреждёно руководство рынка.

Проверке подверглись также и торговые точки на площади Свободы у главной ёлки. В новогоднюю ночь здесь будет нести дежурство пожарно-спасательное отделение ПСО города Сухум.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.