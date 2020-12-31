ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ НА НОВЫЙ ГОД

Сухум. 31 декабря 2020. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба выделил финансовую помощь 14 ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, постоянно находящимся на лечении в Республиканском реабилитационном центре (КБРЦ) в Гагре.

Управлению финансов Сухума поручено перечислить 140 тысяч рублей в КБ «Амра-Банк» г. Гагры для оказания помощи Республиканской Ассоциации инвалидов войны «Апсны».

Средства выделены из резервного фонда главы Администрации Сухума.



Об этом сообщает сайт Администрации столицы.