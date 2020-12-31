КАТОК НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ В СУХУМЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ДО 8 ЯНВАРЯ

«Установили каток еще 27 числа, но 28 декабря он был запущен. Столько времени все дети сидят дома, чтобы как-то создать им праздничное настроение, вот решили устроить им такое времяпровождение. Каток будет работать ежедневно до 8 января с 11 до 21 часа», – сообщила начальник Департамента по делам молодежи и спорта администрации столицы Эльза Хагба.

Единовременно на катке могут находиться только 25 человек, хотя площадь в 400 квадратов позволяет кататься, не мешая друг другу, до 50 человек.

Эльза Хагба подчеркнула, что организаторы строго следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

«На входе раздаются маски, стоят антисептики, термометры. Мы стараемся все меры предосторожности соблюсти. И в очереди на каток все стоят в масках. У кого их нет, сотрудники нашего Департамента и сотрудники УВД раздают медицинские маски всем вокруг катка и на катке, – отметила она. – Мы просим всех быть более внимательными к соблюдению правил нахождения на площади Свободы в эти праздничные дни. Не игнорируйте просьбу надевать маски. Не надо быть беспечными. Соблюдайте масочный режим».



Об этом сообщает сайт Администрации столицы.