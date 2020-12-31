БЕСЛАН ЭШБА ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ С НОВЫМ ГОДОМ

Ари ашықәс иаҳнарбеит адунеи аҿы имҩаҧысуа ахҭысқәа зегьы шеидҳәалоу. Џьара проблемак цәырҵыр, уи зегьы анырра рынаҭоит.

Ҳгәы иҭаз рахьынтә иаҳзыҟамҵаз рацәоуп. Аха ҳгәыӷуеит аҧхьаҟа урҭ алҳаршап ҳәа.

Аковид чымазара еиҳарак Аҟәа амҽхак ҭбаахеит, избанзар араҟа ауаа рацәаны инхоит. Иҳалшо ала ачымазара ҳаҿагылоуп, ичмазаҩхаз рыхәшәтәра азы Аҟәатәи ахәшәтәырҭақәа аус ду мҩаҧыргоит.

Агәра аагоит ҳазҭало ашықәс азы ачымазара ҳшаиааиуа, уи азы агәыӷра ҳнаҭоит Урыстәыла зхархәара иалагаз авакцина. Уаанӡа ачымазара иацәаҳахьчап ҳаиҳабацәа, ҳҩызцәа, ҳақәлацәа.

Ииасуа ашықәс азы иҟоуп иалҳаршаз апланқәа, аха иаҳзыҟамҵаз апроектқәагьы рацәоуп. Урҭ, хымҧада, инаҳагӡоит ҳазҭало ашықәс азы шәара шәыцхыраарала.

Зегьы иаҳҭахуп иҧшӡоу ақалақь аҿы ҳанхозарц, иҳамазарц алашара, аӡы. Урҭ ирызкуп ақалақь аҿы ицо аусурақәа. Урҭ рымҩаҧгараан ақалақь аҿы инхо зегьы ауадаҩра ҳҭанаргылоит, аха иалыршахар, ҳаҧсҭазаара иаҳа еиӷьхон.

Ашықәс ҿыц ауаа есымша иреиӷьу ргәыӷрақәа адырҳәалоит, агәра ргоит ицаз ашықәс азы ирылымшаз иааиуа ашықәс азы ишынарыгӡо.

Иаҳзаанагааит 2021-тәи ашықәс аҭынчра, аизҳазыӷьара, аҭышәынтәалара.

Агәра аагоит ус ишыҟало.

Дорогие сухумцы!

Мы провожаем непростой, 2020-й год. Каждый из нас запомнит его по-своему, но он принёс всем немало испытаний.

Коронавирусная инфекция COVID-19 внесла свои коррективы во все события, которые происходили в этом году, и не только у нас, но и во всем мире. Коронавирус показал, что все в мире относительно и очень хрупко и что только сообща можно решать проблемы и вызовы, с которыми сталкивается человечество. Болезнь оказала влияние на привычный уклад жизни, и мы до сих пор пытаемся наладить ее, учитывая новые реалии. Не всегда это получается, но главное – сохранить жизнь людей – заботиться о старших, для которых болезнь представляет смертельную опасность. И так она унесла немало жизней наших сограждан. Сейчас главное - верить в нашу способность решать проблемы, быть сплоченными и ответственными перед обществом и страной.

В уходящем году кое-что удалось сделать из намеченных планов, но много нереализованных проектов. Мы обязательно их осуществим в наступающем году, вместе с горожанами.

Нам всем хочется жить в красивом и уютном городе, при свете и тепле. Реализуются проекты по инвестпрограмме, которые вызывают некоторые неудобства, но это, и многое другое, что нами делается – все во благо нашего города и жителей столицы! Новый год - один из любимых наших праздников с детства.

Мы связываем с ним надежды на хорошие перемены и реализацию задуманных идей. Пусть 2021 год принесёт нам всем мира, благополучия и спокойствия в душе.

Мы верим, что 2021 год станет намного лучше, чем предыдущий.

С Новым годом! Ҽаанбзиала!



Об этом сообщает сайт Администрации столицы