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Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПАРТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Новости Четверг, 31 декабря 2020 15:24
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПАРТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Сухум. 31 декабря 2020. Абхазия-Информ. Ряд политических партий и общественных организаций поздравили народ Абхазии наступающими Новым годом и Рождеством

Дорогие соотечественники! 

Поздравляем вас с наступающими Новым годом и Рождеством! 

Уходящий год был нелегким для всего мира, и Абхазия не стала исключением.

К сожалению нынешний новый год отличается от всех остальных тем, что мы встречаем его в условиях вынужденных ограничений. Внезапно вспыхнувшая болезнь изменила привычный для нас образ жизни. Но мы уверены, что все эти трудности временные.

Надеемся, что наступающий год станет переломным в борьбе с охватившей весь мир пандемией. 

Дорогие земляки,  мы желаем вам здоровья, счастья и благополучия. 

Нашей любимой Абхазии   мира и благоденствия!     

РПП «Единая Абхазия»               

ПП «Айтайра»

ПП «Народный Фронт Абхазии»

РОО «Апсадгьыл»                     

РОО «Абзанхара»                     

ЭФ   «Ахьыпшымра»                 

РОО «Форум Молодёжи Абхазии»

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 31 декабря 2020 15:26

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