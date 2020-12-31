ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПАРТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Сухум. 31 декабря 2020. Абхазия-Информ. Ряд политических партий и общественных организаций поздравили народ Абхазии наступающими Новым годом и Рождеством
Дорогие соотечественники!
Поздравляем вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был нелегким для всего мира, и Абхазия не стала исключением.
К сожалению нынешний новый год отличается от всех остальных тем, что мы встречаем его в условиях вынужденных ограничений. Внезапно вспыхнувшая болезнь изменила привычный для нас образ жизни. Но мы уверены, что все эти трудности временные.
Надеемся, что наступающий год станет переломным в борьбе с охватившей весь мир пандемией.
Дорогие земляки, мы желаем вам здоровья, счастья и благополучия.
Нашей любимой Абхазии мира и благоденствия!
РПП «Единая Абхазия»
ПП «Айтайра»
ПП «Народный Фронт Абхазии»
РОО «Апсадгьыл»
РОО «Абзанхара»
ЭФ «Ахьыпшымра»
РОО «Форум Молодёжи Абхазии»
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