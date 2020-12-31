ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПАРТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Уходящий год был нелегким для всего мира, и Абхазия не стала исключением.

Поздравляем вас с наступающими Новым годом и Рождеством!

К сожалению нынешний новый год отличается от всех остальных тем, что мы встречаем его в условиях вынужденных ограничений. Внезапно вспыхнувшая болезнь изменила привычный для нас образ жизни. Но мы уверены, что все эти трудности временные.

Надеемся, что наступающий год станет переломным в борьбе с охватившей весь мир пандемией.

Дорогие земляки, мы желаем вам здоровья, счастья и благополучия.

Нашей любимой Абхазии мира и благоденствия!

РПП «Единая Абхазия»

ПП «Айтайра»

ПП «Народный Фронт Абхазии»

РОО «Апсадгьыл»

РОО «Абзанхара»

ЭФ «Ахьыпшымра»

РОО «Форум Молодёжи Абхазии»