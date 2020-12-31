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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЗИЛОСЬ К 9000 ЧЕЛОВЕК

Новости Четверг, 31 декабря 2020 15:21
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЗИЛОСЬ К 9000 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 30 декабря 2020. Абхазия-Информ, За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 634 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 150 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 человека, у 86 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 15 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутском госпитале скончались три пациента.

Мужчина 1947 года рождения поступил в медучреждение 22 декабря. Диагноз «новая коронавирусная инфекция» и осложнение основного заболевания «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония». Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациент скончался 29 декабря.

Мужчина 1936 года рождения поступил в госпиталь 22 декабря, и получал все необходимое лечение, но несмотря на это скончался утром 30 декабря. Диагноз «новая коронавирусная информация» подтверждён.

Мужчина 1949 года скончался ночью 28 декабря. Клинический диагноз «новая коронавирусная инфекция».

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, в Очамчырской ЦРБ – 24, в Ткуарчалской – 15, в Гагрской – 40 пациентов.

В Гагрской ЦРБ скончался пациент 79 лет, с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелого течения. Поступил в медучреждение 24 декабря, и получал все необходимое лечение, но несмотря на это умер утром 30 декабря.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8825 человек. 117 летальных случаев. Выздоровели 6872 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 31 декабря 2020 15:23

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