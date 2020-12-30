«Пятилетняя массированная пропаганда внедрения в Абхазии майнинга криптовалют, затраченные на эти цели 6 миллионов рублей бюджетных средств и последовавший затем якобы запрет на эту деятельность, свидетельствуют о том, что курировавшие в те годы экономику в целом и энергетическую отрасль в частности, действовали основываясь «исключительно на сочетании некомпетентности и отсутствии логики», – говорится в комментарии.

Руководители ряда оппозиционных общественно-политических организаций республики распространили «Заявление по ситуации в энергетической отрасли».

Комментируя его, вынуждены использовать речевые обороты из данного заявления (они взяты в кавычки), потому что характеристики и оценки, которые авторы дают исполнительной власти, прямо относятся к периоду правления представителей этих организаций нашей страной.

Мы предполагали, что в результате деятельности прошлой власти страна доведена до тяжелого состояния. Но, «с сожалением вынуждены констатировать, что наши самые худшие опасения подтвердились, то, с чем мы столкнулись после выборов 2020 года – это катастрофа. Причем во всех сферах.

Пятилетняя массированная пропаганда внедрения в Абхазии майнинга криптовалют, затраченные на эти цели 6 миллионов рублей бюджетных средств и последовавший затем якобы запрет на эту деятельность, свидетельствуют о том, что курировавшие в те годы экономику в целом и энергетическую отрасль в частности, действовали основываясь «исключительно на сочетании некомпетентности и отсутствии логики». Они должны были знать, что энергетика не выдержит таких нагрузок. Теперь им надо, чтобы действующая власть полностью запретила майнинг, потому что необходим социальный взрыв, митинги и акции протеста тех, кого бывшая власть обманула в надеждах на «криптовалютный рай».

Проявлять «озабоченность» состоянием энергоотрасли и манипулировать цифрами, будучи в оппозиции – легко. Гораздо сложнее было, как теперь видно, эту отрасль реанимировать за пять с лишним лет, сидя во власти.

Представители нынешней оппозиции пишут, комментируя сегодняшнюю ситуацию с энергообеспечением, что «в таких условиях Абхазия была вынуждена просить переток электроэнергии у Российской Федерации уже в декабре…»

Почему подписавшие заявление не указали в нем, какие условия заставляли их, бывших руководителей правительства, просить переток у России в 2016 г. – 108,32 млн. кВтч, в 2017 г. – 195,8 млн. кВтч, в 2019 и 2020 гг. – 267.7 млн. кВтч?

Что случилось при их «эффективном управлении»? И почему эти менеджеры нового поколения оставили неоплаченный долг за переток российской электроэнергии в сумме 619 млн рублей?

Как нам известно, задолженность не погашена «из-за отсутствия источника финансирования». Переведя это на простой язык, получается, что наши «лидеры нового поколения» просили у России переток электроэнергии, не зная из каких средств оплачивать этот долг.

Мы также «вынуждены напомнить, что нахождение этой же группы «эффективных менеджеров во власти» на протяжении более чем пяти лет, привело к обнищанию граждан, криминальному беспределу и существенным потерям финансовой помощи в рамках Инвестиционной программы.

Согласно актам проверки Счетной палаты РФ за 2017-2018 гг., по вине абхазской стороны объем финансовой помощи ежегодно сокращался на суммы, исчисляемые миллиардами рублей.

Если в данном случае у оппонентов действующей власти есть желание подискутировать на тему профессионализма, компетентности и других способностей в области управления государством, то мы готовы пообщаться. Но, как видно, «эффективность» в их понимании – это когда за пять лет сменяются пять премьер-министров, а кадровая чехарда в правительстве должна внушать простым гражданам мысль о том, что исполнительная власть проводит бурную деятельность.

Про «некомпетентность и неорганизованность» в борьбе с коронавирусом…

Именно эти качества представителей нынешней оппозиции во власти привели медицину Абхазии к тому ужасающему состоянию, в которой она сегодня находится. Ни одной поликлиники ни построено, ни отремонтировано. За пять с лишним лет не приобретено ни одно диагностическое оборудование.

Только такие «эффективные менеджеры нового поколения» могли допустить, что в реконструируемой на российские деньги Ткуарчальской районной больнице, не предусмотрены элементарные требования к стационарному медучреждению – нет ни столовой, ни даже обычного забора.

Эти «эффективные менеджеры» прямо указали в проектно-сметной документации, что питание больных будет осуществляться силами ткуарчальского общепита. А где находится этот общепит? Или наши политики «нового поколения» имели в виду пацху?

Благодаря предпринятым правительством мерам и при помощи российских коллег сегодня в Абхазии шесть медицинских учреждения перепрофилированы на борьбу с коронавирусом, основные средства перенаправлены на приобретение препаратов и расходных материалов, решена проблема с кислородным обеспечением больничных палат, развернут многопрофильный медицинский госпиталь минобороны России.

А что сделали оппоненты будучи во власти, кроме объявления запретительных мер?

Можно себе представить, если бы авторы заявления были оппозиционерами не в Абхазии, а в той же Великобритании, Германии или любой европейской стране, ни по каким параметром не сравнимых с возможностями нашего государства. Они большие аналитики мировой политики, прогнозируют развитие ситуации в США и на других континентах, но не в состоянии оценить положение, в которое вогнали собственную страну.

Что касается «закрытости правительства», принятия решений и проведения заседаний.

До 28 декабря текущего года Кабинетом министров принято 374 акта, в том числе по совершенствованию законодательства Республики Абхазия, реализации социально-экономической политики государства, оптимизации и упорядочиванию расходов бюджетных средств, мерам по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19, принятию мер по поддержке субъектов предпринимательской деятельности в период распространения коронавирусной инфекции, совершенствованию нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики, реализации мер по регулированию деятельности по добыче криптовалют в Республике Абхазия и пресечению ее незаконной деятельности и др. Кроме того, в 2020 году правительством были приняты решения по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности государственных органов.

Они действительно принимались предусмотренной возможностью согласования с членами правительства методом опроса – проекты изучались, корректировались и подписывались. Опросом потому, что в стране имеет место эпидемия коронавируса. Но тут оппозиция про это подзабыла. Все документы в открытом доступе – как минимум на сайте Кабинета министров.

Могут ли оппоненты исполнительной власти перечислить достигнутые ими успехи благодаря бесчисленным своим заседаниям пятилетней давности? Какие блага даровали народу эти ежегодные смены состава их Кабинета министров и принятые «полезные решения»?

Эти вопросы лучше задать прохожим на улице. И будут объективные ответы.

«Аитайра»

«Единая Абхазия»

«Апсадгыл»

«Абзанхара»

«Форум молодежи Абхазии»

Экспертный фонд «Ахьыпшымра»

30 декабря 2020 г.