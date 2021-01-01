ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: НАДЕЮСЬ, ЧТО НАШИ ОБЩИЕ УСИЛИЯ ПРИНЕСУТ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В Сухумской инфекционной больнице функционирует система централизованной подачи кислорода для лечения пациентов больных ковидом и установлен электрогенератор, который обеспечивает больницу бесперебойным электричеством.

По информации главного врача инфекционной больницы Астамура Гуния, в медучреждении соблюдаются все санитарные нормы. Медперсонал обучен правилам работы в том числе и в «красной зоне».

«Наверное не мне судить насколько хорошо налажено, но в общем те сотрудники, которые заходят в «красную зону» практически защищены и как положено одеты. И все, что из «красной зоны» выходит, все дезинфицируются вплоть до отходов, даже пищевых, белья и др. Потом все утилизируется или стирается, убирается. Сотрудники на выходе естественно все обрабатываются как положено. В том числе больные их личные вещи дезинфицируются, только потом выписываются. Обстановка тяжелая, много больных, в последнее время поступают тяжёлые больные, с низкой сатурацией, с острой дыхательной недостаточностью», – подчеркнул Гуния.

После инфекционной больницы Тамаз Цахнакия направился в российский военный госпиталь, развернутый в Сухуме по просьбе Минобороны Абхазии. Этот стационар за время своей работы принял на лечение 305 больных с коронавирусной инфекцией.

«Почти все пациенты, которые поступают в учреждение, как минимум средней степени тяжести и все кислородозависимы. Конечно российский госпиталь в этом

отношении выполняет огромную задачу. Здесь в среднем лечится 60-70 человек. Причем это больные средне тяжелые и тяжелые. Практически вся реанимация заполнена. Выполняется огромная работа и для нас это безусловно, очень серьезное подспорье», – отмечает Тамаз Цахнакия

Начальник многопрофильного госпиталя минобороны Абдул Меджимедов проинформировал министра о том, как налажена работа и какие возникают проблемы в процессе оказания помощи больным.

«В лаборатории мы испытываем трудности из-за полной нагрузки по ППЦР-диагностике. Берем на себя анализы инфекционной больницы. Не отказываем всем, кто к нам обращается. Система на 100% отлажена, взаимодействие с министерством здравоохранения в на высшем уровне», – считает Меджимедов.

Цахнакия поинтересовался, есть ли проблемы с производством биохимических и других видов анализов.

«Если появляются те, кому нужны такие анализы, то во взаимодействии со Минздравом мы это вопрос решаем. В остальном проблем нет. Взаимодействие со всеми главными врачами тоже осуществляется. Обмен опытом тоже идет постоянно, – сказал Меджимедов.

Директор «Айтара» Темур Адлейба сказал об условиях, которые созданы для больных ковидом и работников медгоспиталя РФ.

«На нас возложено обеспечение условий пребывания: есть горячая и холодная вода, тепло. Мы бесперебойно обеспечиваем всем несмотря на то, что есть проблемы в городе с электричеством, а в последнее время и с водой. У нас в «Айтаре» свой генератор, своя скважина и пациенты эти проблемы здесь не ощущают. С питанием тоже никаких проблем нет. Для людей нуждающихся в диете, с диабетом в частности, разработано отдельное меню. Никаких жалоб нет. Какие-то мелкие технические моменты стараемся решить: кому-то чайник нужен, дополнительно отопительный прибор... Мы стараемся создать комфортные условия, на все реагируем, если что-то необходимо для людей», – подчеркнул Адлейба.

Цахнакия поблагодарил российских врачей за лечение коронавирусной больных и заявил, что при необходимости руководство республики готово просить о продлении их командировки в Абхазии.

«Мы выражаем искреннюю благодарность нашим российским коллегам, которые здесь несут службу и Минобороны РФ, которое организовало госпиталь у нас в Абхазии, по нашей просьбе. И, безусловно, Минздраву России огромная благодарность, в том числе и за то, что они направляют в Абхазию сводные бригады врачей разных направлений для работы в Гудаутском ковидгоспитале. Я уверен, что наша работа будет продолжаться до последнего пациента, пока мы не выпишем его здоровым домой. Эта позиция любого доктора – сделать все необходимо для того, чтобы пациент выздоровел и ушел домой. Надеюсь, что наши общие усилия принесут хорошие результаты», – констатировал Тамаз Цахнакия