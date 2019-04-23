ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ГОТОВИТ РЕШЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РА

Депутат парламента Астамур Аршба вышел к митингующим и сообщил, что создана депутатская комиссия, которая в течении часа и подготовит проект постановления о переносе выборов главы государства с 21 июля на осень.

С утра у здания парламента Абхазии проходит мирная акция протеста жителей села Тамыш. Собравшиеся требуют переноса выборов президента РА, в связи с отравлением лидера оппозиции, депутата парламента Аслана Бжания. Поддержать тамышцев пришли и представители общенационального движения по защите государственности (ОНД).

Здание парламента оцеплено сотрудниками силовых структур.