РАУЛЬ ХАДЖИМБА: БОЛЕЗНЬ ЛИДЕРА ОППОЗИЦИИ АСЛАНА БЖАНИЯ НЕ ВЫГОДНА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, САМОЙ ВЛАСТИ.

Сухум. 20 мая 2019г. Абхазия-Информ. Болезнь лидера оппозиции Аслана Бжания не выгодна, в первую очередь, самой власти, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба в понедельник 20 мая, сообщает Sputnik Абхазия

"Последние события в таком русле, как это сейчас представляют, не выгодны, в первую очередь, самой власти. Хотя, я еще раз говорю, оппозиция или отдельно взятые представители этой оппозиции пытаются представить, что именно власть причастна к этому. Я не собираюсь оправдываться и не собираюсь доказывать обратное. Есть на то соответствующие органы прокуратуры, и если у кого-то есть какие-то данные, они обязаны явиться в структуры и конкретно называть вещи своими именами", - отметил Хаджимба.





