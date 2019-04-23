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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА: БОЛЕЗНЬ ЛИДЕРА ОППОЗИЦИИ АСЛАНА БЖАНИЯ НЕ ВЫГОДНА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, САМОЙ ВЛАСТИ.

Новости Понедельник, 20 мая 2019 12:53
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Сухум. 20 мая 2019г. Абхазия-Информ. Болезнь лидера оппозиции Аслана Бжания не выгодна, в первую очередь, самой власти, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба в понедельник 20 мая, сообщает Sputnik Абхазия

"Последние события в таком русле, как это сейчас представляют, не выгодны, в первую очередь, самой власти. Хотя, я еще раз говорю, оппозиция или отдельно взятые представители этой оппозиции пытаются представить, что именно власть причастна к этому. Я не собираюсь оправдываться и не собираюсь доказывать обратное. Есть на то соответствующие органы прокуратуры, и если у кого-то есть какие-то данные, они обязаны явиться в структуры и конкретно называть вещи своими именами", - отметил Хаджимба.



Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 20 мая 2019 13:30
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