У ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ПРОХОДИТ МИРНАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА ГРАЖДАН, ТРЕБУЮЩИХ ПЕРЕНОСА ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РА.
Новости Понедельник, 20 мая 2019 12:17
Сухум. 20 мая 2019г. Абхазия-Информ. У стен парламента Абхазии проходит акция, участники которой требуют перенесения президентских выборов на более поздний срок и объективного расследования факта отравления лидера оппозиции, депутата парламента Аслана Бжания.
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