АСЛАН БЖАНИЯ И ДМИТРИЙ КОЗАК ОБСУДИЛИ В МОСКВЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТПРОГРАММЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Сухум. 9 сентября 2020. Абхазия-Информ. Продолжается рабочий визит Президента Абхазии Аслана Бжания в Российскую Федерации. Глава государства Аслан Бжания встретился с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком, - сообщили «Абхазия-Информ» в пресс-службе Президента Абхазии.

Во встрече участвовал первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич. Стороны обсудили широкий круг абхазо-российского сотрудничества, в том числе, реализацию инвестиционной программы и финансирование бюджетной системы.

В Москве главу государства сопровождают вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.