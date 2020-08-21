 

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ И ДМИТРИЙ КОЗАК ОБСУДИЛИ В МОСКВЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТПРОГРАММЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Новости Среда, 09 сентября 2020 17:34
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 9 сентября 2020. Абхазия-Информ. Продолжается рабочий визит Президента Абхазии Аслана Бжания в Российскую Федерации. Глава государства Аслан Бжания встретился с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком, - сообщили «Абхазия-Информ» в пресс-службе Президента Абхазии.

Во встрече участвовал первый заместитель министра экономического развития РФ   Михаил Бабич. Стороны обсудили широкий круг абхазо-российского сотрудничества, в том числе, реализацию инвестиционной программы и финансирование бюджетной системы.

В Москве главу государства сопровождают вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 09 сентября 2020 17:40
Теги

Последнее от

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМИ РОССИИ И АБХАЗИИ 12 ЛЕТ СОЧИНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ЭКСПРЕССЫ МЕДА ЗАДЕРЖАНЫ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.