ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМИ РОССИИ И АБХАЗИИ 12 ЛЕТ
Сухум. 9 сентября 2020. Абхазия-Информ. Республика Абхазия и Российская Федерация установили дипломатические отношения 9 сентября 2008 года, страны также согласовали проект Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
«Этот день имеет важное историческое значение для обеих стран. Он ознаменовал желание двух народов развивать и укреплять полноформатное сотрудничество, заложил основу стратегического партнерства Абхазии и России. Наши государства планомерно реализуют базовые принципы межгосударственных и межведомственных договоров и соглашений, ведется активный политический диалог», - говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД Абхазии.
За 12 лет был осуществлен целый комплекс совместных проектов в экономике, гуманитарной и других сферах.
МИД Абхазии убежден, что плодотворное сотрудничество между Республикой Абхазия и Российской Федерацией будет и далее активно развиваться и в новых сферах взаимодействия.
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