 

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМИ РОССИИ И АБХАЗИИ 12 ЛЕТ

Новости Среда, 09 сентября 2020 16:10
Оцените материал
(0 голосов)
ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМИ РОССИИ И АБХАЗИИ 12 ЛЕТ

Сухум. 9 сентября 2020. Абхазия-Информ. Республика Абхазия и Российская Федерация установили дипломатические отношения 9 сентября 2008 года, страны также согласовали проект Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

«Этот день имеет важное историческое значение для обеих стран. Он ознаменовал желание двух народов развивать и укреплять полноформатное сотрудничество, заложил основу стратегического партнерства Абхазии и России. Наши государства планомерно реализуют базовые принципы межгосударственных и межведомственных договоров и соглашений, ведется активный политический диалог», - говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД Абхазии.

За 12 лет был осуществлен целый комплекс совместных проектов в экономике, гуманитарной и других сферах.

МИД Абхазии убежден, что плодотворное сотрудничество между Республикой Абхазия и Российской Федерацией будет и далее активно развиваться и в новых сферах взаимодействия.

Прочитано 3 раз
Теги

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПРОКУРАТУРА Г. СУХУМ ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ ПО УЛ. ГУМИСТИНСКОЙ В Г. СУХУМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.