ПРОКУРАТУРА Г. СУХУМ ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ ПО УЛ. ГУМИСТИНСКОЙ В Г. СУХУМ

Сухум. 9 сентября 2020. Абхазия-Информ. 9 сентября 2020 года примерно в 11 часов 00 минут в г. Сухум по ул. Гумистинская 19а, в квартире 40, на почве бытовой ссоры гражданин Джикирба Шутия Михайлович, 1947 года рождения из незаконно хранимого огнестрельного оружия - автомата системы "Калашникова" калибра 7,62 мм произвел 3 выстрела в брюшную полость своего сына - Джикирба Астамура Шутиевича, 1981 года рождения, после чего произвел выстрел в область своей головы, покончив жизнь самоубийством. Сообщает сайт Генеральной прокуратуры https://www.genproc-abh.ru/