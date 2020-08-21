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Абхазия Информ

ПРОКУРАТУРА Г. СУХУМ ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ ПО УЛ. ГУМИСТИНСКОЙ В Г. СУХУМ

Новости Среда, 09 сентября 2020 15:34
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ПРОКУРАТУРА Г. СУХУМ ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ ПО УЛ. ГУМИСТИНСКОЙ В Г. СУХУМ

Сухум. 9 сентября 2020. Абхазия-Информ. 9 сентября 2020 года примерно в 11 часов 00 минут в г. Сухум по ул. Гумистинская 19а, в квартире 40, на почве бытовой ссоры гражданин Джикирба Шутия Михайлович, 1947 года рождения из незаконно хранимого огнестрельного оружия - автомата системы "Калашникова" калибра 7,62 мм произвел 3 выстрела в брюшную полость своего сына - Джикирба Астамура Шутиевича, 1981 года рождения, после чего произвел выстрел в область своей головы, покончив жизнь самоубийством. Сообщает сайт Генеральной прокуратуры https://www.genproc-abh.ru/

Джикирба Астамур Шутиевич был доставлен в реанимационное отделение Республиканской больницы, в настоящее время проводится экстренная операция, состояние оценивается как крайне тяжелое.

По данному факту прокуратурой г. Сухум проводится проверка сообщения о преступлении, сотрудниками прокуратуры произведен осмотр места происшествия, изъяты 4 стрелянные гильзы и огнестрельное оружие.

По завершению проверки будет принято процессуальное решение.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 09 сентября 2020 15:42

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