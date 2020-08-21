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Абхазия Информ

В МИДе АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОГРАММЫ МИССИИ УВКБ ООН

Новости Среда, 09 сентября 2020 14:48
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В МИДе АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОГРАММЫ МИССИИ УВКБ ООН

Сухум. 9 сентября 2020. Абхазия-Информ. Представители МИД РА и миссии УВКБ ООН в Абхазии обсудили вопросы реализации гуманитарных программ в стране.

Как уточнили Абхазия-Информ в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики, 8 сентября в МИДе состоялась рабочая встреча заминистра иностранных дел Ираклия Тужба и представителя УВКБ ООН Кемлин Фёрли.

(Она руководитель отдела по вопросам стратегии и поддержки региональных офисов Штаб-квартиры УВКБ ООН по делам беженцев в Женеве Фёрли Кемлин – АИ).

На встрече также присутствовали Начальник департамента по связям с международными организациями Артур Гагулия, глава офиса в Абхазии Арджун Шреста и советник по правовым вопросам Мария Волошкевич.

Представители УВКБ ООН подробно рассказали о некоторых проектах, осуществляемых организацией на территории Абхазии. Гуманитарные программы УВКБ ООН реализуются в стране на протяжении 27 лет, с 1993 года.

Ираклий Тужба и Кемлин Фёрли обсудили проекты по поддержке фермеров в восточной части Абхазии, по улучшению инфраструктуры школ на всей территории Абхазии, а также по оказанию материальной и гуманитарной поддержки наиболее незащищенным слоям населения.

Ираклий Тужба, в свою очередь, высоко оценил работу УВКБ ООН в Абхазии, а также отметил важность осуществления данных проектов, направленных на повышение благосостояния людей, улучшения их бытовых условий и развития инфраструктуры.  

УВКБ (UNHCR) - агентство ООН, реализующее программы по предоставлению помощи беженцам и пострадавшим от конфликта особо уязвимым слоям населения. В Абхазии офис УВКБ ООН функционирует с 1993 года.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 09 сентября 2020 14:54

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