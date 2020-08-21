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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ОБСУДИЛИ С ДМИТРИЕМ КОЗАКОМ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С РФ

Новости Среда, 09 сентября 2020 11:37
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ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ОБСУДИЛИ С ДМИТРИЕМ КОЗАКОМ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С РФ

Сухум. 9 сентября 2020. Абхазия-Информ. В Москву с рабочим визитом прибыли главы Республики Абхазия и Южной Осетии. Аслан Бжания и Анатолий Бибилов встретились с Дмитрием Козаком, заместителем руководителя Администрации Президента РФ. Во встрече принял участие Михаил Бабич, первый заместитель Министра экономического развития РФ, который курирует всестороннее взаимодействие с государствами.Сообщает официальный сайт Министерства экономического развития РФ https://www.economy.gov.ru.

Стороны обсудили социально-экономическое развитие стран, в том числе, перспективы реализации стратегических инвестиционных программ. Также были рассмотрены вопросы продолжения сотрудничества по линии образования и программам культурного обмена.

В ходе беседы отдельно была отмечена необходимость продолжения ведения конструктивного диалога между странами. «Мы настроены всячески поддерживать взаимовыгодное сотрудничество в сфере транспорта, энергетики, сельского хозяйства и образования, причем как в двустороннем, так и многостороннем формате», – прокомментировал Михаил Бабич.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 09 сентября 2020 11:53

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