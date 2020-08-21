В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К ОТКРЫТИЮ ТКУАРЧАЛСКОЙ ЦРБ

Сухум. 8 сентября 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл встречу с представителями Министерства здравоохранения России, на которой обсудили завершение строительства, оснащение и профиль будущей работы строящегося учреждения – больницы в городе Ткуарчал, сообщает сайт Кабинета министров РА.

Участники встречи проинформировали премьер-министра о том, что, осмотрев объект в Ткуарчале, рабочая группа намерена приступить к изучению проектной документации, реестра планируемого к закупке технического оснащения и оборудования.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия пояснил: «При сотрудничестве с российскими коллегами мы, основываясь на ряде межведомственных соглашений и договоров, нередко решали различного рода задачи.В ближайшие дни в консультативном ключе мы постараемся совместно выявить недочёты проекта больницы, постараться концептуально разрешить проблемы для того, чтобы после своего открытия больница могла полноценно осуществлять скорую и плановую медицинскую помощь населению районов Восточной Абхазии».

Он подчеркнул, что до составления заключения рабочей группы будет организован ряд встреч с сотрудниками ткуарчалской больницы, изучены возможности здания и статистические данные Минздрава Абхазии. Завершая встречу, премьер-министр Александр Анкваб поблагодарил членов делегации за работу: «Ткуарчалская больница должна в конечном итоге соответствовать общепринятым стандартам здравоохранения».