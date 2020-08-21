ПРЕМЬЕР-МИНИСТР И МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ ПО COVID-19
Сухум. 8 сентября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 134 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 20 из них, - сообщил премьер-министру, руководителю Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции Александру Анкваб министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия. Об этом сообщает сайт правительства km-ra.org.
По данным Минздрава, на текущий момент в Гудаутской ЦРБ находится 52 пациента с подтвержденным заболеванием, из них в тяжелом состоянии - 7 человек, средней степени тяжести – 10 больных. За все время пандемии выявлено 536 инфицированных, скончалось 5 человек.
В процентном соотношении заболевших граждан к общему числу населения составляет примерно 0,2%, смертность к общему числу заболевших – 0,9%.
Премьер-министр обратил внимание на необходимость оперативного реагирования на тенденции заболеваемости, в том числе по группам риска.
В соответствии с достигнутыми с Минздравом России договоренностями, в Гудаутской ЦРБ, куда направляются стационарные больные, организована сменная работа российских специалистов, оказывающих существенную помощь абхазским медикам. В рамках этих же договоренностей тяжелобольные направляются в дагомысскую больницу г. Сочи. Это отлаженный механизм.
Однако существуют трудности с количественными возможностями лабораторного исследования заборов биоматериалов на COVID-19 ввиду нехватки квалифицированных специалистов. Этим объясняется задержка исследований. При этом на сегодняшний день исследовано 6970 лиц, проведено 8566 исследований.
Особую нагрузку испытывают медицинские работники, вовлеченные в лечебный процесс в Гудаутской ЦРБ.
С учетом числа выявленных больных, большого потока прибывающих на отдых граждан, началом учебного года повышаются риски распространения инфекции, - считает премьер-министр.
Александр Анкваб поручил министру здравоохранения подготовить материалы к заседанию Координационного штаба для оценки текущей ситуации и принятия адекватных мер.
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