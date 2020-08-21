ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ ДИАГНОЗ COVID -19 ПОДТВЕРЖДЕН У 42 ЧЕЛОВЕК .

Сухум. 3 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 227 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 42 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 36 подтвержденных на COVID-19, в тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 10 пациентов. Выписано 3 человека.

Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 12 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 426 человек. Из них 153 выздоровели.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.