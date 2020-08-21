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Абхазия Информ

ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ ДИАГНОЗ COVID -19 ПОДТВЕРЖДЕН У 42 ЧЕЛОВЕК .

Новости Четверг, 03 сентября 2020 17:46
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Сухум. 3 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 227 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 42 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 36 подтвержденных на COVID-19, в тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 10 пациентов. Выписано 3 человека.

Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 12 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 426 человек. Из них 153 выздоровели.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 03 сентября 2020 18:24
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