ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ ДИАГНОЗ COVID -19 ПОДТВЕРЖДЕН У 42 ЧЕЛОВЕК .
Сухум. 3 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 227 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 42 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 36 подтвержденных на COVID-19, в тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 10 пациентов. Выписано 3 человека.
Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 12 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 426 человек. Из них 153 выздоровели.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Последнее от
- СОЧИНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ГРУЗОВИК С КОММЕРЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ ТОВАРА НЕ ПРОШЕЛ В АБХАЗИЮ
- ПРЕСС-СЛУЖБА СОЧИНСКОЙ ТАМОЖНИ: НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ АДЛЕР ПРОДОЛЖАЕТСЯ РОСТ ТРАНСПОРТНОГО И ПАССАЖИРСКОГО ТРАФИКА.
- СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ АБХАЗИИ НАПРАВИЛО В ГУДАУТСКИЙ СУД ДЕЛО О НЕЗАКОННОЙ ВЫДАЧЕ АБХАЗСКОГО ПАСПОРТА.
- МВД АБХАЗИИ: УБИЙСТВА И ПОКУШЕНИЯ НА УБИЙСТВА СНИЖЕНЫ НА 35%.
- МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ИМ. В.Г. АРДЗИНБА ВНОВЬ ОРГАНИЗОВАЛ ЭКСПЕДИЦИЮ ПО ПОИСКУ ОСТАНКОВ СОЛДАТ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ (1941-1945).