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Абхазия Информ

ПРЕСС-СЛУЖБА СОЧИНСКОЙ ТАМОЖНИ: НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ АДЛЕР ПРОДОЛЖАЕТСЯ РОСТ ТРАНСПОРТНОГО И ПАССАЖИРСКОГО ТРАФИКА.

Новости Четверг, 03 сентября 2020 17:26
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ПРЕСС-СЛУЖБА СОЧИНСКОЙ ТАМОЖНИ: НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ АДЛЕР ПРОДОЛЖАЕТСЯ РОСТ ТРАНСПОРТНОГО И ПАССАЖИРСКОГО ТРАФИКА.

Сухум. 3 сентября 2020. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни продолжается рост транспортного и пассажирского трафика, сообщает сайт «Южного таможенного управления» http://yutu.customs.gov.ru/news/document/249240.

С момента открытия границы с Республикой Абхазия (с 1 августа 2020 года) таможенный контроль проведен в отношении более 200 тысяч транспортных средств, проследовавших в обоих направлениях. За этот период российско-абхазскую границу пересекло более 1 миллиона  физических лиц.

Нагрузка на таможенный пост МАПП Адлер превышает пропускную способность в несколько раз. В сутки границу пересекает до 7 тысяч транспортных средств, до 40 тысяч физических лиц.

Одной из приоритетных задач поста является пресечение правонарушений.

С начала года возбуждено более 500 дел об административных правонарушениях.

В курортный сезон предметами нарушений в большинстве случаев является алкогольная и табачная продукция. Большая часть всех нарушений связана с недекларированием товаров, а также с несоблюдением запретов и ограничений. Так, с 1 августа должностными лицами таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни возбуждено 81 дело об АП (из них 16 дел об АП, предметом правонарушений которых является табачная продукция, 32 дела об АП – алкогольная продукция). Всего с начала года возбуждено 515 дел об административных правонарушениях. Из них 189 дел об АП возбуждены по фактам незаконного перемещения табачной продукции (изъято порядка 500 тысяч сигарет), 137 дел об АП – по нарушению норм перемещения алкогольной продукции (изъято более 150 литров алкоголя).

По фактам пресечения преступлений при перемещении товаров и транспортных средств через российско-абхазскую границу Сочинской таможней возбуждено 11 уголовных дел. (За аналогичный период прошлого года – 4 уголовных дела). Из них 6 уголовных дел возбуждено по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда табачных изделий в крупном размере), изъято более 3000 блоков сигарет на сумму более 14 млн рублей, 3 уголовных дела по ч.1 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица в крупном размере путем передачи права пользования и (или) распоряжения временно ввезенным транспортным средством, размер уклонения от уплаты таможенных платежей составил свыше 6 млн руб., 1 уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере), изъято 3,5 млн рублей, 1 уголовное дело по ч.1 ст.226.1 по факту незаконного перемещения боеприпасов (изъято 250 патронов для охотничьего оружия).

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