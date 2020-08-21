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Абхазия Информ

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ АБХАЗИИ НАПРАВИЛО В ГУДАУТСКИЙ СУД ДЕЛО О НЕЗАКОННОЙ ВЫДАЧЕ АБХАЗСКОГО ПАСПОРТА.

Новости Четверг, 03 сентября 2020 16:53
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Сухум. 3 сентября 2020. Абхазия-Информ. Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии направило 1 сентября в Гудаутский районный суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению сотрудников паспортного управления Министерства внутренних дел Республики Абхазия – заместителя начальника управления, полковника милиции Вадима Квадзба и старшего инспектора паспортной группы по г. Новый Афон Фатимы Джения в совершении превышения должностных полномочий и незаконной выдачи паспорта гражданина Абхазии. Уголовное дело также возбуждено в отношении их соучастников - Лолиты Халваш и Гурама Квициния.

Об этом сообщает официальный сайт генпрокуратуры - genproc-abh.ru.

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