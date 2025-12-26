 

ЗАВЕРШЕНА ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МИНЮСТА

Новости Пятница, 26 декабря 2025 17:47
ЗАВЕРШЕНА ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МИНЮСТА

Сухум. 26 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В соответствии с планом работы Гражданско-судебного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия на 2-ое полугодие 2025 года, проведена проверка деятельности Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия, по исполнению требований Закона Республики Абхазия «Об исполнительном производстве» по вопросам соблюдения условия и порядка исполнения отдельных судебных актов.

По итогам проведенной проверки установлены многочисленные нарушения норм настоящего закона: исполнительные действия носят эпизодический характер; не усматривается полнота осуществления исполнительных действий; материалы исполнительного производства собраны не в полном объеме; зачастую документы, содержащиеся в материалах, носят формальный характер и т.д.  

Изложенное приводит к ущемлению прав взыскателя на своевременное и правильное исполнение требований, содержащихся в исполнительном производстве.

Исполнение законодательства об исполнительном производстве является одним из приоритетных направлений прокурорского надзора.

Учитывая вышеизложенное, в Министерство юстиции Республики Абхазия направлено Представление об устранении выявленных нарушений и недопущении их впредь.

