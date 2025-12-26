АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПОДГОТОВИЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРАЗДНИЧНУЮ ПРОГРАММУ
Сухум. 26 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В парке «Сказка» (парк им. Т. Шамба) стартовали новогодние мероприятия для детей, организованные Управлением образования столичной администрации. Предварительно парк украсили праздничной иллюминацией, по территории установили фигурки сказочных персонажей, фотозоны.
В честь открытия воспитанники дошкольных учреждений подготовили музыкальное представление.
В течение десяти дней продлятся мероприятия в парке: ежедневно детей будут развлекать аниматоры, есть игровые зоны и места для полезного досуга, подготовлена учебно-развлекательная программа.
Покажут также и детские фильмы.