АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПОДГОТОВИЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРАЗДНИЧНУЮ ПРОГРАММУ

Сухум. 26 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В парке «Сказка» (парк им. Т. Шамба) стартовали новогодние мероприятия для детей, организованные Управлением образования столичной администрации. Предварительно парк украсили праздничной иллюминацией, по территории установили фигурки сказочных персонажей, фотозоны.