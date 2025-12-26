 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПОДГОТОВИЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРАЗДНИЧНУЮ ПРОГРАММУ

Новости Пятница, 26 декабря 2025 17:37
Оцените материал
(0 голосов)
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПОДГОТОВИЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРАЗДНИЧНУЮ ПРОГРАММУ

Сухум. 26 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В парке «Сказка» (парк им. Т. Шамба) стартовали новогодние мероприятия для детей, организованные Управлением образования столичной администрации. Предварительно парк украсили праздничной иллюминацией, по территории установили фигурки сказочных персонажей, фотозоны.

В честь открытия воспитанники дошкольных учреждений подготовили музыкальное представление.

В течение десяти дней продлятся мероприятия в парке: ежедневно детей будут развлекать аниматоры, есть игровые зоны и места для полезного досуга, подготовлена учебно-развлекательная программа.

Покажут также и детские фильмы.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 26 декабря 2025 17:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗАВЕРШЕНА ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МИНЮСТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.