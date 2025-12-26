Сухум. 26 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Абхазии Бадра Гунба выступил с посланием к Народному Собранию – Парламенту Республики Абхазия. В нём он рассказал о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики государства в предстоящем году и в ближайшей перспективе.

Послание президента Республики Абхазия Б.З. Гунба «О положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства»

Уважаемый спикер и депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия!

Уважаемые соотечественники!

В соответствии с Основным законом Республики Абхазия обращаюсь к вам с Посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики государства в предстоящем году и в ближайшей перспективе.

Мы вступили в 2025 год после очередных серьёзных политических испытаний на прочность наших государственных институтов и нашего общества, которые привели к внеочередным президентским выборам. Политический кризис, который пережила республика, выявил как уязвимость системы государственного управления, так и зрелость общества, его стремление к сохранению мира и стабильности в нашей стране.

Открытость – залог устойчивости нашей политической системы. Как сказал наш великий Фазиль Искандер: «настоящая жизнь — это разговор». Я глубоко убеждён: только открытость, внимание к людям и честный обмен мнениями могут стать основой доверия. Этот разговор — наш главный ориентир. Тысячи обращений, встречи в городах и сёлах, анализ ожиданий граждан — всё это определило содержание моего сегодняшнего Послания.

И я счёл необходимым, в значительной мере посвятить его нашим внутренним задачам, вопросам политической стабильности и доверия к власти, состояния и перспективам экономического развития, социального обеспечения, демографии, здравоохранения, образования и других важных сфер. Остановлюсь на вопросах обороны и безопасности, внешней и внутренней политики.

Исхожу из принципиального для всех нас понимания: только в рамках собственного независимого государства мы можем сохранить наш язык, самобытную культуру, историческую память и национальную идентичность. Иными словами – сохранить себя как народ.

Но, все эти задачи невозможно решить без прочного фундамента нашей государственности.

Наша независимость была завоёвана высочайшей ценой в Отечественной Войне Народа Абхазии. Подвиг наших ветеранов и добровольцев, мудрость и несгибаемая воля Первого Президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба заложили тот самый фундамент, на котором мы с вами сегодня строим нашу страну.

Как писал великий Баграт Шинкуба: «Память – это мост между прошлым и будущим». Мы с вами вместе строим этот мост – своим трудом, знанием, верой, мужеством. Все, что мы делаем, должно служить одной цели – крепкой, современной Абхазии.

Современный мир остаётся нестабильным и полным вызовов. Военно-политическая обстановка всё более нагнетается, и мы, как часть мирового сообщества, не можем оставаться в стороне. Считаю необходимым отвечать на вызовы, как уже существующие, так и вновь возникающие. Эта реальность создаёт для нас целый ряд сложных вопросов и задач, от успешного решения которых зависит дальнейшая судьба государства.

Остановлюсь на ключевых из них.

- Укрепление и развитие абхазской государственности — это, в первую очередь, крепкие институты власти и гражданского общества, высокое качество государственного управления, современные вооружённые силы, эффективные правоохранительные органы и судебная система, развитие экономики и социальной сферы.

- Будущее нашей страны, ее экономическое и политическое развитие неразрывно связано с углублением сотрудничества с Российской Федерацией. Укрепление союзнических отношений между нашими странами – ключевая гарантия нашей безопасности, фундамент устойчивого развития и важнейшее условие для продвижения Республики Абхазия на международной арене.

- Повышение эффективности государственного управления.

- Экономическое развитие – это базис, на котором строится вся жизнедеятельность государства. Без прочной экономической основы невозможно достижение ни одной из поставленных целей. Мы будем принимать действенные меры, способные придать новый импульс как отраслевому развитию, так и сбалансированному развитию территорий.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ

Уважаемые коллеги!

В первую очередь хочу обратить внимание на основные показатели 2024–2025 годов и задачи, которые мы ставим перед собой в 2026 году, имея целью обеспечение устойчивого роста и повышение качества жизни граждан. Согласно статистическим данным, ВВП Абхазии в 2024 году составил более 90 млрд. рублей, что на 30% выше аналогичного показателя 2023 года.

Внешнеторговый оборот Республики Абхазия за 11 месяцев 2025 года составил 54 млрд. руб., что на 3,4 млрд. руб., т. е. на 6,8 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. Увеличились поставки машин и оборудования, подакцизных товаров. Сохраняется экспорт сельскохозяйственных продуктов, винодельческой и рыбной продукции.

Акцентирую ваше внимание на устоявшейся тенденции к ежегодному росту собственных доходов.

В 2024 году при плане почти в 11 млрд. рублей уровень собственных доходов составил 12 млрд. руб. В текущем году динамика роста сохраняется: мы запланировали собственные доходы на уровне 12 млрд 768 млн. рублей, при этом прогнозируем достичь 13 млрд. На 2026 год перед Правительством поставлена задача довести объём собственных доходов до 13,5 млрд. руб. Реализация этой цели возможно только при условии повышения качества налогового администрирования, усиления таможенного контроля и последовательного вывода экономики из тени.

Понимаю, что рост стабильный, но недостаточный. И мы постоянно работаем над поиском дополнительных источников доходов.

В тоже время, устойчивый рост собственных доходов позволяет принимать решения по увеличению финансирования социальных выплат, проведению ремонтно-восстановительных работ на объектах энергетики, социального и культурного назначения, развитие молодёжи и спорта, существенного увеличения финансирования программ поддержки малого и среднего предпринимательства и проектов сельского хозяйства.

Из собственных доходов осуществляется дополнительное финансирование лечения наших граждан, в том числе за пределами Абхазии.

В этом году в целях доведения до уровня целевых значений, в соответствии с абхазо-российскими договорённостями, повышена заработная плата основных категорий работников государственных учреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан.

Объем бюджетных ассигнований на эти цели составил около 304 млн. руб.

В 2026 году нами также запланирована очередная индексация заработных плат указанной категории работников.

В целях осуществления бюджетных инвестиций и в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2025 год финансовая помощь Российской Федерации была согласована в размере 2 млрд 919 млн. рублей.

Несмотря на определённую положительную динамику по ряду экономических показателей, остаются проблемы, которые тормозят развитие страны.

Среди них:

1. Ограниченность внутреннего рынка сбыта готовой продукции и сезонность спроса.

2. Недостаток оборотных средств у субъектов бизнеса, низкий уровень кредитования и проблемы самой кредитной системы, не отвечающая требованиям времени развитость банковского и общего финансового сектора.

3. Недостаточная доступность и качество электроснабжения, изношенность инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, канализация), недостаточно развитая транспортная инфраструктура.

4. Отсутствие автоматизированных процессов при предоставлении государственных услуг субъектам бизнеса.

К этим проблемам следует отнести ещё одну особо важную проблему – дефицит высококвалифицированных кадров и рабочей силы в целом.

Важным аспектом повышения деловой активности является оказание государственной поддержки национального бизнеса в приоритетных отраслях, а также гарантии защиты прав производителей.

В этом ключе, главным приоритетом для нас является не только поощрение крупных проектов, в том числе инфраструктурных, но, прежде всего, развитие малого и среднего предпринимательства. Малый бизнес – это основа экономической устойчивости, занятости и инициативы на местах. Государственная поддержка в виде грантов, субсидий и доступ к льготному кредитованию будет стимулировать предпринимательскую активность наших граждан и способствовать появлению новых актуальных проектов.

Важно понимать: чрезмерная зависимость от отдельных отраслей, таких как туризм, делает экономику уязвимой к внешним факторам. Поэтому, помимо развития традиционных сфер экономики, необходимо активно искать и поддерживать новые направления. Это может включать в себя развитие производств, ориентированных как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Мы будем активно поддерживать проекты, способствующие созданию новых рабочих мест, увеличению экспортного потенциала страны и продвижению национальных товаров на внешних рынках.

Среди мер поддержки государственной политики в экономической сфере, планируем продолжить реализацию целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 2026 году» в объёме 500 млн. рублей. К примеру, такая мера поддержки в 2025 году составила 125млн.руб.

Прямая задача мероприятий Программы заключается в существенном усилении роли малого и среднего бизнеса. Рассчитываем на социально-экономический эффект в виде повышения занятости и доходов населения, роста предложения товаров и услуг.

Уважаемые депутаты!

Мы рассматриваем развитие агропромышленного сектора как ключевой элемент стратегии продовольственной безопасности государства и развития страны. В этой связи наши усилия будут направлены на стимулирование собственного производства и переработку сельхозпродукции внутри Республики.

В 2025 году на поддержку сельского хозяйства направлено 150 млн. рублей, реализовано 342 проекта во всех районах республики.

Только за один год заложено порядка 160 гектаров многолетних насаждений, прежде всего цитрусовых садов. 60 фермерских хозяйств получили поддержку по развитию животноводства и птицеводства, 89-ти хозяйствам безвозмездно переданы малая сельхозтехника и оборудование. Проведена обработка посевов и насаждений с применением современных средств защиты растений на площади в 30 тысяч гектаров.

Индивидуальные хозяйства получили государственную поддержку оборудованием для переработки фруктов, овощей, винограда и цитрусовых, что позволяет увеличивать долю добавленной стоимости, создаваемой внутри страны.

В 2026 году мы ставим задачу увеличить объёмы господдержки аграриев до 500 млн. рублей.

Продолжим закладку садов и виноградников, будем развивать питомниководство, расширять мощности по хранению, сортировке и переработке продуктов сельхозназначения.

Хочу подчеркнуть, что впервые государственная финансовая поддержка развития сельского хозяйства, достигнет таких внушительных объёмов.

Знаю, по разным причинам не все согласны с программой поддержки проектов на селе, считая ее неэффективным расходованием средств в связи с отсутствием быстрой отдачи. Но я в корне не согласен с этим, поскольку считаю правильным и необходимым государственные вложения в перспективные агропромышленные проекты с отложенным эффектом.

Меры финансово-экономической и инфраструктурной поддержки села должны остановить отток молодого населения, стимулировать возвращение к истокам, но в современных, комфортных для жизни условиях. Этой цели должна служить и возможность предоставления льготного кредитования подобных проектов.

До недавнего времени государственная поддержка сельской молодёжи носила разрозненный характер. В 2025 году впервые был проведён Республиканский конкурс «Ҳалшара» для молодых жителей села – с целью поощрения их активности и стремления строить жизнь на родной земле.

Отмечу, что в новом году реализация программ поддержки сельского хозяйства, а также малого и среднего предпринимательства будет осуществляться под более строгим контролем – с учётом ранее выявленных недочётов. Эти программы получат особый статус – они будут в статусе Национальных проектов.

Дополнительно к принимаемым мерам поручаю Правительству в 2026 году осуществить прямую финансовую помощь из программы господдержки аграриев по 1 миллиону рублей непосредственно на каждое село в Абхазии, чтобы сельские жители могли самостоятельно решить, на какие первоочередные нужды необходимо направить эти средства.

Уважаемые депутаты, я готов вместе с вами поработать над актуализацией первоочередных мер, направленных на развитие наших сёл. Этот вопрос общей ответственности и требует сбалансированного и консолидированного подхода.

Коллеги!

Одной из важнейших основ устойчивого развития экономики является стабильная и эффективная банковская система.

На конец 2025 года банковская система Республики Абхазия включает в себя 14 кредитных организаций, работающих под контролем Национального банка Республики Абхазия.

Наша банковская система сохраняет устойчивость, обеспечивает бесперебойное проведение расчётов граждан и субъектов экономики, таким образом, вносит существенный вклад в экономическое развитие страны.

В условиях ограниченных возможностей по увеличению ресурсной базы, прибыль банков является существенным источником наращивания их кредитного потенциала.

Не менее важным является рост безналичного оборота денежных средств оплачиваемых с помощью банковских карт через инфраструктуру Национальной платёжной системы Республики Абхазия. Нам необходимо и дальше развивать безналичные расчёты, повышать уровень обслуживания, переходить к более качественным финансовым продуктам.

Уважаемые депутаты!

Хочу обратить внимание на один из важнейших аспектов, обеспечивающих самодостаточность государства. Этого невозможно добиться, когда национальная экономика хронически зависима от внешней помощи. Один из ответов на этот вопрос лежит на поверхности: реализация эффективной экономической политики, где краеугольным камнем в ней выступает налоговая система. Отношение граждан к налоговым обязательствам напрямую влияет на общее экономическое положение страны.

Никоим образом не умаляю заслуги налоговой системы в формировании национальной экономики.

Важно оптимизировать организационную структуру ведомства, установить исчерпывающий перечень прав и обязанностей налогоплательщиков, а также полномочий налоговых органов.

С учётом наработанной практики необходимо разработать проект Налогового кодекса Республики Абхазия.

В проекте Налогового кодекса должны быть закреплены ключевые меры, направленные на совершенствование всей системы. В числе основных задач – формирование правовой базы, способствующей значительному повышению эффективности контроля, уменьшению избыточной административной нагрузки, а также улучшению условий предпринимательской деятельности с акцентом на поддержку добросовестных участников налоговых отношений.

Закладываемые в проект нормы должны решить принципиальные вопросы налогового администрирования: пересмотр приоритетов и модернизация деятельности службы, смещение акцента в работе с сугубо фискальных функций на предоставление налогоплательщику качественных сервисных услуг, минимизируя условия для возникновения коррупции, эффективное взаимодействие с другими государственными органами.

Убеждён, налоговая реформа – один из ключевых шагов к построению справедливой и современной экономики. Рассчитываю на активную поддержку Парламента и профессионального сообщества.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Уважаемые коллеги!

С учётом особой значимости инфраструктуры как одной из основ экономического развития, в 2025 году мы продолжили инвестирование в капитальное строительство.

2 млрд. 161млн. рублей было направлено на реализацию 311 мероприятий по всей стране, источником финансирования которых являются как финансовая помощь Российской Федерации в виде инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию нашей республике в размере 1,2 млрд. руб., так и собственные средства в размере 970 млн. руб.,

Эти мероприятия включают в себя строительство, реконструкцию и ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в числе которых:

- прежде всего – это автодороги. Например, это долгожданный капитальный ремонт участка дороги 6,5 км в селе Шицквара (объезд Гумистинского моста, участка республиканской дороги, через Нижнюю Эшеру), на сумму более 115 млн рублей и многие другие дорожные объекты, которые ранее не ремонтировались.

Далее:

- благоустройство дворов и территорий;

- восстановление системы водоснабжения, водоотведения и ремонт канализационных насосных станций;

- детские площадки и спортивные объекты.

- объекты здравоохранения, включающие в себя завершение работ по устройству ангиографа и продолжение работ по строительству детской больницы;

- ремонт общеобразовательных учреждений;

- реконструкция кровель жилых домов и учреждений;

- расчистка русел рек, берегоукрепительные работы и прочие мероприятия.

Дополнительно в этом году реализована специальная программа по строительству многофункциональных спортивных и детских площадок в количестве 18 объектов в г. Сухум, в и районах республики на сумму порядка 225 млн руб. при поддержке Общероссийского общественного движения «Молодая Россия» из Краснодарского края. И ведь шикарные получились площадки, согласитесь!

Дорогие соотечественники, практически каждый объект, который был отремонтирован или построен в этом году – попал в эту программу по просьбам жителей республики, озвученным мне или членам моей команды во время многочисленных встреч при посещении мною городов и сел нашей страны.

В 2026 году мы планируем продолжить модернизацию дорожной сети, коммунальной инфраструктуры и социальных учреждений во всех районах республики, опираясь как на собственные средства, так и на ресурсы инвестпрограмм, финансируемых Российской Федерацией.

Например, по ремонту дорог для всех нас, жителей Абхазии есть прекрасная новость – согласно предварительным договорённостям с Правительством Российской Федерации программа ремонта и реконструкции дорог в Республике Абхазия будет поддержана и в 2026 году дополнительно на сумму порядка 1 миллиарда рублей.

ЭНЕРГЕТИКА – КАК ОСНОВНОЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемые коллеги!

Энергетика остаётся одним из ключевых вызовов и одновременно одним из важнейших направлений развития страны. Без надёжного энергоснабжения невозможно поступательное развитие экономики, не может эффективно развиваться промышленность, сельское хозяйство, туризм, социальная сфера и многое другое. Мы это осознаем – и соответствующим образом выстраиваем приоритеты.

Вспомните, в прошлом году зимой наша страна не была обеспечена электроэнергией, веерные отключения достигали до 10 часов в сутки. Многие буквально замерзали в своих домах и квартирах.

23 декабря 2024 года после моего обращения к Президенту России Владимиру Владимировичу Путину начался гуманитарный переток электроэнергии, постепенно мы с вами забыли о веерных отключениях и теперь боремся лишь с аварийными, которые, к сожалению, не редкость.

Однако мы не стоим на месте. В 2025 году был проведён комплексный аудит электроэнергетического сектора. Его итоги ожидаемо подтвердили необходимость значительных инвестиций в объёме порядка 12млрд. руб.

Нами уже ведётся замена наиболее изношенных участков линий электропередач, ведётся обновление трансформаторных мощностей.

Кроме того, с августа по декабрь 2025 года, по моему поручению РУП «Черноморэнерго» был организован переток электроэнергии из Российской Федерации для покрытия энергодефицита в осенне-зимнее время. Но, что важно этот переток мы добросовестно оплатили, его стоимость составила порядка 670 млн. рублей. И что ещё более важно, что впервые переток оплачивался не из бюджета, а за счёт средств, поступивших от абонентской платы за потреблённую электроэнергию.

Организация данного перетока позволила нам более гибко управлять водным ресурсом системы ИнгурГЭС. Эта мера, позволит избежать веерных ограничений в подаче электроэнергии населению.

Хочу подчеркнуть: мы и впредь будем прилагать все усилия по недопущению веерных отключений электроэнергии. Для этого нам нужны не только эффективные антикризисные меры, но и системная глубокая модернизация.

Практика показывает, что предпринимаемые меры по противодействию незаконным подключениям к сетям, локальная модернизация изношенного сетевого комплекса, выстраивание системы учёты потребления электроэнергии и установка приборов учёта, ощутимо влияет на снижение объёмов дефицита электроэнергии в стране, а значит снижения объёма финансовых средств на его покрытие и снижение технической нагрузки на всю энергосистему. Потребление электроэнергии за 11 месяцев 2025 г. снизилось на 85,6 млн кВт/ч.

Показатели собираемости платежей за 11 месяцев 2025 года вырос и составил 53,2 %. Хочу здесь выразить благодарность нашим ответственным гражданам, которые своевременно оплачивают потреблённую электроэнергию. Ваша гражданская ответственность позволила государству направить финансовые средства на решение первоочередных проблем в электроэнергетике.

Дорогие коллеги!

В 2026 году мы ставим перед собой задачу реализовывать поэтапную программу модернизации сетей. Она предусматривает наращивание темпов установки приборов учёта.

На первом этапе планируется установить около 23 тысяч единиц приборов учёта в многоквартирных домах. Для этих целей будут направлены порядка 940млн.руб. Из которых часть средств РУП «Черноморэнерго», а 500 млн. руб. – финансовые средства, полученные от приватизации курортного объекта в Гагрском районе.

Это моё принципиальное решение, которое я принял несмотря на разные рекомендации.

Коллеги – мы не будем поступить «как обычно», и отдать эти деньги в виде кредитов, часто, кстати, не возвратных, на различные частные и другие инициативы. Теперь все средства от приватизации государственной собственности в обязательном порядке пойдут на решение системных, застарелых проблем нашей страны, а значит для улучшения жизни наших граждан.

В рамках второго этапа планируется установить более 37 тысяч единиц приборов учёта в индивидуальных жилых домах. Стоимость проекта оценивается порядка 1 млрд. рублей.

Уважаемые соотечественники!

Вместе с масштабной модернизацией энергетики мною дано поручение выработать предложения по диверсификации энергоисточников, приступить к проработке внедрения альтернативных источников – в том числе, солнечной генерации.

Разумное использование солнечной энергии позволит в перспективе снизить зависимость потребителей от централизованного энергоснабжения.

Законопроект по альтернативным источникам электроэнергии будет представлен в Парламент в скором времени.

Очевидно, что все эти меры не обеспечат необходимое развитие электроэнергетической сферы в целом.

Даже если мы увеличим генерацию электроэнергии путем восстановления перепадных станций системы ИнгурГЭС, которые, по прогнозам, могут дополнительно дать порядка 100 мегаватт, то и это не покроет всей потребности растущей экономики.

Поэтому, возникает необходимость изучения возможности разработки газового месторождения для создания новых источников генерации.

В случае подтверждения наличия у нас необходимых запасов и перспективы их использования, проект будет реализован в приоритетном порядке.

Уважаемые коллеги!

По моему поручению, буквально на днях, Правительство приняло решение о введении льготной тарификации за пользование электроэнергией, которая учитывает финансовое положение социально уязвимых категорий граждан и отдельных специалистов, в которых нуждается государство. Также мною поручено Правительству продумать льготные тарифы за потребляемую электроэнергию, для таких категорий как сельский учитель и семья с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Наша цель – энергетическая стабильность и устойчивое развитие. Чтобы у каждого гражданина нашей страны был свет и тепло. Чтобы энергетическая система стала прочной основой экономического роста и социальной справедливости.

Благодарю энергетиков за самоотверженный труд по развитию отрасли.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Уважаемые депутаты, соотечественники!

В 2025 году государством профинансировано 9 ведомственных и 1 межведомственная целевые программы. Их общее финансирование в текущем году составило более 660млн.руб. Поддержаны направления охватывающие такие сферы как оказание медицинской помощи и реабилитации инвалидов Отечественной Войны Народа Абхазии, лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия, оказание химиотерапевтической помощи больным, лечение бесплодия с использованием метода ЭКО, обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями беременных и родивших в государственных медицинских учреждениях, и другие, не менее важные направления.

Кроме того, мы продолжаем бесперебойно финансировать потребности системы здравоохранения в приобретении оборудования, текущем и капитальном ремонте.

Медицина на местах получила поддержку – во все районы направлены новые автомобили скорой помощи. Очамчырской центральной районной больнице передан передвижной медицинский комплекс стоимостью 38 миллионов рублей.

При содействии российских коллег проведена широкомасштабная диспансеризация детского населения. Провели профилактические осмотры во всех районах Абхазии, диспансеризацию прошли 27 тысяч детей школьного и дошкольного возраста. В результате выявлено около 14 тысяч детей нуждающихся в регулярном наблюдении, 230 нуждались в более глубоком обследовании и лечении. Часть из них была направлена в медучреждения России, часть прошла лечение в Абхазии.

Внедрена телемедицина: на базе Республиканской больницы был создан Центр, в котором проведено свыше 150 консультаций с ведущими клиниками России.

Особо хочу отметить открытие ангиографической операционной в Республиканском сосудистом центре. Считаю, это новый шаг в развитии медицины нашей страны. Это уникальная возможность с помощью высокотехнологичного оборудования спасать жизни пациентов «здесь и сейчас», не теряя драгоценного времени на их транспортировку.

За первые недели работы в центре было выполнено несколько десятков операций. Это демонстрирует высокую потребность в современном медицинском оборудовании и качественном оказании медицинской помощи.

По поручению, Минздравом Республики подготовлен перечень медицинского оборудования, которое остро необходимо для доукомплектования наших медицинских учреждений, и наши усилия будут направлены на решение этой проблемы, в том числе.

При прямой поддержке Российской Федерации ведется активное строительство современного нового детского медицинского центра в г. Сухум, который будет способен оказывать медицинскую помощь нашим детям на всех этапах – от диагностики до реабилитации.

Эти важнейшие, на мой взгляд направления, прямо влияют на демографическую ситуацию и качество жизни в наше стране.

При этом очевидно: нам требуется комплексная модернизация всей системы здравоохранения. Этот процесс не даст нужных результатов в отсутствии соответствующей правовой базы. Поэтому Правительству необходимо в сжатые сроки принять подзаконные нормативные правовые акты, которые позволят в полной мере реализовать закон о здравоохранении, принятый ещё в 2016 году.

Давно назревшим является решение вопроса об определении видов бесплатных и платных медицинских услуг.

Ситуация, когда мы декларируем бесплатную медицину, а в это время в государственных медучреждениях страны оказание услуг фактически является платным, и это никак не регулируется законодательством, более невозможна.

Плата взимается, используя государственное имущество, медицинское оборудование, расходные материалы, площади и электроэнергию.

По моему поручению, в августе текущего года начата разработка нормативных правовых актов, обеспечивающие реализацию Закона Республики Абхазия «О здравоохранении», которые будут определять гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок и условия оказания платных услуг, предоставляемых в государственных медучреждениях. На первом этапе планируется утвердить перечень платных услуг, оказываемых иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Пользуясь случаем, хочу сказать, что высоко ценю труд наших медицинских работников, их самоотверженность. Выражаю врачам, администраторам, медсёстрам, водителям скорой помощи, всему медицинскому сообществу Абхазии глубокую благодарность. Мы понимаем, в каких трудных условиях работают многие из вас и сделаем все, чтобы улучшить эти условия.

Уважаемые коллеги,

общеизвестно, что эффективная государственная политика в области социальной поддержки населения напрямую влияет на демографическую ситуацию. Сегодня, уполномоченные государственные органы ориентированы на реализацию первоочередных мер в рамках уже действующей Государственной целевой программы «Жилище 2026-2028» и Межведомственной целевой программы «Развитие демографии» на 2026 год. Считаю, что для комплексного подхода к решению вопроса демографической политики необходимо принятие ещё ряда отдельных программ поддержки, таких как:

государственная программа «Охраны здоровья матери и ребёнка»;

государственная программа «Обеспечение жильём многодетных семей».

В течение этого года я много общался с многодетными матерями, с молодыми специалистами, создавшими семьи, но не обеспеченными собственным жильём или нуждающимися в серьёзном улучшении жилищных условий.

Это жители республики. Наши граждане. Они мне задают, в общем, то всегда одни и те же вопросы - как планировать своё будущее, как удержаться от поисков работы и счастья за пределами Абхазии, как увеличить рождаемость, если нет чётких перспектив достойной жизни?

Считаю эти вопросы ко мне, как к главе государства абсолютно обоснованными.

Адресую их и вам, уважаемые коллеги. Думаю, пришло время всерьёз заняться пересмотром демографической политики. Сформировать подходы, основанные на принципах справедливости и социального приоритета, предметно поработать вместе для достижения долгосрочного эффекта.

И прежде всего, предлагаю подумать о моделях централизованного управления жилищным фондом, которые позволят комплексно решать задачи обеспечения жильём как репатриантов, так и наиболее уязвимые категории граждан, проживающих в стране.

Считаю правильным объединить программу «Жилище 2028» и программу предоставления жилья репатриантам в новую единую целевую национальную программу обеспечения жильём нуждающихся категорий соотечественников.

Готов предметно обсудить механизмы решения этой проблемы с депутатским корпусом и выработать приемлемый, отвечающий государственным задачам подход, в том числе, кстати, и принципы равномерного расселения репатриантов, преследуя целью их интеграцию в абхазское общество, а не создание мест их компактного проживания.

В числе других мер считаю приоритетным разработку целевых программ адресной поддержки многодетных семей – с применением системного подхода и учётом долгосрочных задач. Это должно включать доступ к льготному медицинскому обслуживанию, социальным и жилищным преимуществам.

В этом году уже предприняты важные шаги. С июля текущего года увеличена ежемесячная доплата для отдельных категорий пенсионеров, не получающих социальных выплат из России.

А с 1 января будущего года будут повышены размеры государственного пособия для многодетных семей – от трёх и более детей, на каждого ребёнка.

На днях решением Правительства до 35 тысяч рублей повышен размер пособия по государственному социальному страхованию при рождении ребёнка. В течение 2026 года поэтапно он будет доведён до 50 тысяч рублей.

Уважаемые депутаты, благодарю за поддержку – в текущем году Парламент поддержал законопроект об увеличении размеров ежемесячных выплат гражданам, имеющим звание «Герой Абхазии», а также награждённым орденом Леона и медалью «За Отвагу» на 2000 рублей.

Также повышены размеры ежемесячных пенсионных выплат инвалидам Отечественной войны народа Абхазии всех категорий , семьям погибших в Отечественной Войне Народа Абхазии, семьям умерших инвалидов Отечественной Войны Народа Абхазии и семьям добровольцев, погибших при защите Республики Абхазия в период с октября 1993 года по декабрь 1994 года.

Повышение пенсий, связанных с Отечественной войной народа Абхазии, распространяется и на другие категории граждан.

Принимаемые меры охватывают 8 тысяч человек. В целом на реализацию данного закона мы изыскали дополнительно более 180 млн рублей в год.

Так же хочу отметить, что государство оказывает финансовую помощь семьям погибших участников Специальной военной операции.

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Уважаемые депутаты!

Значительный блок моих поручений связан с цифровой трансформацией государственного управления.

Правительство Абхазии приступило к сложному процессу строительства модели современного государственного управления через цифровые сервисы. Реализуются две ключевые программы: по созданию единой системы формирования, хранения, обмена и защиты государственной информации и по внедрению системы межведомственного электронного документооборота.

Мы ставим перед собой задачу перевести в цифровой формат ключевые процессы в бюджетной, налоговой, таможенной и социальной сферах, в том числе создание многофункциональных центров по оказанию государственных услуг по принципу «одного окна» посредством взаимодействия центра с органом, предоставляющим государственную услугу с тем, чтобы граждане и субъекты бизнеса взаимодействовали с государством быстро, удобно и прозрачно.

Министерству юстиции поручено организовать работу государственных реестров в электронной форме, внедрить цифровое решения в работу нотариата и ЗАГСов. Введение единой базы обеспечит оперативную проверку юридически значимых сведений.

Уважаемые коллеги,

В современном мире необходимо формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий, чрезвычайных ситуаций и реагированию на них.

В этом контексте проводится изучение опыта и планируется реализация проекта «Безопасная страна», цель которой – создание современной многоуровневой системы мониторинга, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Данное решение будет призвано обеспечить повышение уровня общей безопасности за счёт координации деятельности служб, ответственных за решение этих задач.

Все перечисленные меры – в бюджетной и налоговой политике, внешней торговле, сельском хозяйстве, развитии инфраструктуры, транспорте, энергетике и цифровом управлении – работают на одну общую цель: создание эффективного государства.

ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА, ТУРИЗМ

Уважаемые соотечественники!

Развитие транспортной доступности стало одним из главных факторов развития туристической сферы и стимулом для увеличения пассажирского и грузового оборота. Это – один из ключевых драйверов развития национальной экономики.

Благодаря поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимирович Путина, содействию Администрации Президента и личной активной позиции и глубокой вовлеченности Первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Владиленовича Кириенко, в 2025 году завершены масштабные восстановительные работы в международном аэропорту г. Сухум имени В.Г. Ардзинба. Уже в мае возобновлено регулярное международное авиасообщение с Российской Федерацией. С того момента выполнено более 550 авиарейсов, а пассажиропоток превысил 120 тысяч человек, тем самым вернув нашу страну на карту пунктов воздушных маршрутов.

Подобная динамика сохраняется и на железнодорожном транспорте. При участии российских коллег на маршрут выпушен современный электропоезд «Диоскурия», соединяющий города Сочи и Сухум. Он обслужил более 150 тысяч пассажиров. В целом, за 11 месяцев текущего года железнодорожный пассажирооборот между Абхазией и крупными городами России составил порядка 500 тысяч человек. Все эти шаги направлены на обеспечение растущего потока туристов в нашу страну.

С учётом того, что туриндустрия оказывает на экономику мультипликативный эффект, наша цель – через интенсивное развитие транспортной доступности, курортной инфраструктуры, создания широкой отельной сети, отвечающей высоким запросам потребителей турпродукта, добиться увеличения сезонности притока туристов, а в перспективе – переход к круглогодичному привлечению гостей.

Статистика свидетельствует, что за последние годы количество туристов, посещающих Абхазию, стабильно превышает 1,4 млн. человек в год, демонстрируя уверенный прирост.

Формируется новая система управления отраслью: вводится обязательная классификация средств размещения, создаётся национальная онлайн-платформа бронирования.

В 2025 году в Абхазии стартовала программа «Гостеприимная Абхазия», направленная на создание новых возможностей для развития внутреннего туризма и поддержку предпринимателей, представляющих туристские услуги.

В рамках этих задач мы расширяем возможности для развития традиционно устоявшихся видов отдыха, поддерживаем частные бизнес-инициативы по организации нового турпродукта – строительство глэмпингов в горной местности, объектов экотуризма, проводим гастро-фестивали, с целью усилить привлекательность и посещаемость нашей страны.

Коллеги, в некрасивые, некомфортные и разрушенные места, массового туристического потока не будет. Поэтому крайне важно, то, что сегодня делается, помогая городам, ремонтируются и модернизируются конкретные достопримечательности Абхазии силами наши коллег из многих регионов России.

При значительной поддержке российских партнёров, осуществляется масштабное благоустройство городской среды: ведётся реконструкция столичной набережной Диоскуров, в рамках которой будут восстановлены в том числе парки и скверы, восстановлена Национальная Картинная Галерея и центральный выставочный зал. Благоустраивается зона отдыха на Сухумской горе.

Завершилась полная реконструкция бульвара в Новом районе столицы, включающая замену всех коммуникаций, установку новых детских площадок и зон отдыха!

Эти проекты направлены не только на формирование туристической привлекательности абхазских городов, они делают повседневную жизнь наших горожан комфортнее, современнее, доступнее. Более 1млрд.руб. в этом году было направлено на дорожную и дворовую инфраструктуру, благоустройство территорий.

Знаю, что подобные расходы иногда подвергаются критике в отдельных Интернет-ресурсах, особенно когда речь идёт о спортивных и детских площадках. Однако мы принципиально намерены продолжать такие инициативы, так как они меняют качество городской среды. Это реальные вложения в здоровье, досуг и чувство уюта. И в этой политике рассчитываю на поддержку жителей и депутатов всех уровней.

Уважаемые коллеги!

В числе приоритетных направлений развития транспортно-логистической системы важным считаю организацию транзитного коридора для международного товарооборота. Абхазия обладает значительным логистическим потенциалом, который необходимо реализовать. Пример – контейнерно-логистический комплекс в Очамчыре. Его проектная мощность – до 40 тысяч крупнотоннажных контейнеров в год. Это позволит существенно снизить логистические издержки бизнеса и усилит международную вовлеченность.

Развитие мультимодальных перевозок станет ключевым шагом на пути интеграции Абхазии в региональные и международные торговые отношения.

В 2026 году мы ставим задачу увеличить пассажиропоток на воздушном и железнодорожном транспорте не менее чем на 20 процентов, довести объём грузооборота в морских портах до новых рекордных показателей.

В этой связи предусмотрено дальнейшее развитие логистической инфраструктуры: закрепление полос отвода под модернизацию железнодорожной и автомобильной сети, развитие портового хозяйства.

ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Уважаемые депутаты!

С учётом продолжающейся трансформации международной и региональной военно-политической ситуации, в 2025 году были реализованы комплексные меры по укреплению оборонного потенциала Республики Абхазия и развитию Вооружённых сил.

В рамках стратегического планирования уточнены схемы применения Вооружённых сил как в мирное, так и в военное время. Усилена система приведения войск в повышенные степени боевой готовности. Эти мероприятия реализованы в соответствии с утверждённым Планом и новым перспективным Боевым составом.

В 2025 году интенсивность подготовки органов военного управления увеличилась в четыре раза. Оперативные и боевые учения проводились в межведомственном формате – с участием СГБ, МВД, МЧС, ГТК, других органов государственной власти, а также представителей Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Главная цель – повышение уровня взаимодействия и способности войск выполнять задачи при различных сценариях развития обстановки.

В области материально-технического обеспечения основные усилия были сосредоточены на обеспечении войск транспортом высокой проходимости, капитальном и текущем ремонте вооружения и военной техники, обеспечении запасными частями.

Значительные средства были направлены на боевую подготовку и обучение специалистов.

С 1 мая 2025 года повышены выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу в среднем на 25%. Проведена индексация военных пенсий.

В текущем году проводился ремонт и благоустройство воинских частей и учреждений.

Основной задачей в 2026 году станет повышение уровня готовности Вооружённых сил к отражению потенциальной агрессии, защите суверенитета, целостности и неприкасаемости территории Абхазии. Мы усилим межведомственное взаимодействие продолжим обеспечивать войска всем необходимым – на основе рационального и целевого использования выделяемых средств.

В этом году начаты работы по капитальному ремонту автодорожного тоннеля в верхней части Кодорского ущелья. Мы долго планировали решить этот вопрос. И сейчас, когда нам удалось начать ремонт этого туннеля, он одновременно обеспечит бесперебойную транспортную связь жителей высокогорного района с остальной территорией нашей страны и укрепит систему защиты внешних рубежей на этом направлении.

Уважаемые коллеги!

Анализ современной обстановки подтверждает необходимость перехода к более эффективной модели оборонного строительства.

Одним из важных шагов считаю формирование Вооружённых сил на профессиональной основе. Да, это требует значительных инвестиций, но в перспективе такая система даст качественно иной уровень боеспособности и управляемости.

Переход к профессиональной армии откроет возможность пересмотра подходов к призыву и системе срочной службы. Важно чётко определить справедливые и современные правила комплектования, сроки и условия прохождения службы молодыми гражданами. По этому вопросу я открыт к диалогу и рассчитываю на участие парламента в выработке сбалансированного решения.

Дорогие друзья, совсем недавно, при президенте Абхазии создан Совет по делам ветеранов Отечественной Войны Народа Абхазии. Его цель - совершенствование государственной политики в сфере социальной защиты наших ветеранов, а также членов их семей, семей погибших и пропавших без вести во время боевых действий.

Считаю очень важным этот механизм коммуникации с ветеранами. Их мнение, для меня очень ценно, и я готов к постоянным консультациям с ними по вопросам, определяющим государственную и социальную политику в отношении защитников Отечества, особенно добровольцев. Мы все хорошо помним, когда на защиту нашей Родины пришли на помощь наши братья из Северного Кавказа, Юга России, и других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. Они подняли боевой дух наших бойцов, и став плечом к плечу привели нас к победе над врагом. Низкий поклон ветеранам, светлая память погибшим.

Прошу почтить память погибших минутой молчания!

ПРАВОПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые депутаты!

Состояние правопорядка в стране по-прежнему вызывает обоснованную озабоченность — как у общества, так и у органов власти. Это ясно указывает на необходимость глубоких изменений в работе правоохранительной системы. Речь идёт не только о совершенствовании законодательства, но и о модернизации всей структуры: организационных механизмов, технического обеспечения, подготовки кадров.

Одной из ключевых задач остаётся выстраивание слаженного взаимодействия всех служб, отвечающих за общественную безопасность, защиту прав и свобод граждан и соблюдение закона. Это требует чёткой координации между силовыми ведомствами, усиления аналитической и оперативной составляющей, внедрения современных подходов к обеспечению правопорядка.

На этом фоне особенно актуальна корректировка и актуализация основополагающих кодифицированных актов — Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса об административных правонарушениях, Кодекса административного судопроизводства, а также других законов, регулирующих вопросы борьбы с преступностью и системы наказаний.

В этой связи обращаюсь к представителям судебной власти. Уважаемые судьи, именно вы — носители исключительных полномочий, принимающие решения от имени Республики Абхазия. Это — большая честь и одновременно огромная ответственность. Призываю вас активно участвовать в работе над совершенствованием правовой базы — ваш практический опыт и профессиональные выводы крайне важны.

Уверен, судебное сообщество способно сыграть ключевую роль в формировании эффективной, справедливой и современной правовой системы.

Особое внимание должно быть уделено профилактике серьёзных и резонансных преступлений, повышению оперативности правоохранительных служб, а также усилению взаимодействия между органами МВД, прокуратурой, СГБ и другими профильными структурами, особенно в борьбе с экономической преступностью, незаконным оборотом наркотиков и угрозами общественной безопасности.

Особую тревогу вызывает ситуация на дорогах. Наибольшую опасность по-прежнему представляет вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Установка системы автоматической фиксации нарушений — важная мера. Но только ею решить проблему невозможно. Необходима политика неотвратимости наказания за каждое серьёзное нарушение, персональная ответственность руководителей и сотрудников подразделений МВД за результат и контроль на закреплённой территории.

Значимую роль в обеспечении законности играет Государственная миграционная служба. Она должна не только контролировать миграционные потоки, и вносить вклад в доходную часть бюджета через системный учёт иностранных граждан. В этом направлении первостепенное значение имеет внедрение автоматизированной системы миграционного учёта и формирование единой базы данных — с возможностью оперативного межведомственного обмена информацией. Это позволит обеспечить контроль за уплатой налогов и других обязательных сборов со стороны трудовых мигрантов.

Важно подчеркнуть: мы приветствуем трудовую миграцию, но она должна соответствовать национальным интересам. Речь идёт о восполнении дефицита в отдельных отраслях, а не о создании конкурентной среды на рынке труда и социальной инфраструктуре. Поэтому подходы к миграционной политике должны быть грамотными и сбалансированными. Парламент уже принял ряд значимых решений, направленных на повышение эффективности миграционного регулирования. Однако остаются вопросы, требующие дальнейшего структурного решения — в том числе, порядок получения разрешений на работу. Прошу депутатов поддержать инициативы, поступающие в этой сфере.

ОБРАЗОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ АБХАЗИИ

Уважаемые депутаты и приглашённые!

Сохранение народа Абхазии – высший приоритет.

Перед государственной властью стоят ключевые задачи: защита семьи, укрепление социальных гарантий, развитие экономики, образования, науки и культуры.

Особое значение в этом контексте приобретают меры по сохранению и развитию государственного языка. Эти меры должны быть комплексными, создающими благоприятные условия и стимулирующими изучение абхазского языка.

На мой взгляд, в числе первоочередных шагов стоят:

- разработка и издание учебников нового поколения, основанных на современном коммуникативном методе и передовых технологиях;

- адаптация учебного материала к уровню знания языка учащегося;

- определение единых образовательных стандартов;

- продумать адаптированную, не излишне сложную программу преподавания абхазского языка в неабхазских школах.

Важно не допустить ситуации, когда государственным языком по понятным причинам языкового барьера будет сложно овладеть не только нашим соотечественникам других национальностей, но и самим абхазам.

Как человек, выросший в семье педагога, можно сказать, изнутри знаю о проблемах школьного образования и поэтому обращаю на это особое внимание!

В настоящее время при министерстве просвещения разрабатываются новые образовательные стандарты и примеры образовательных программ в сфере общего образования.

Продолжается программа цифровизации абхазского языка как в текстовом, так и в голосовом форматах.

Параллельно совершенствуется программа для дошкольных образовательно-воспитательных учреждений с помощью технического оснащения и обеспечения наглядными пособиями.

В целях повышения эффективности изучения языка в раннем возрасте, планируется использовать в детских садах методику аудио-суфлирования – коротких рассказов, текстов, стихов, диалогов, адаптированных под возрастные особенности.

По нашему поручению разработана концепция новой воспитательной программы для школ. В ее основе культурно-исторические ценности, традиции абхазского общества, гражданская ответственность, патриотическое воспитание, формировании личности способной к самореализации.

Считаю необходимым возобновить целевую программу «Сельский учитель».

Наряду с новой учебной литературой требуется разработка современного учебника по истории Абхазии, с возможностью отдельного предметного преподавания этого курса, начиная с 5-го класса.

В настоящее время, уже внедрены постоянно действующие курсы ускоренного обучения абхазскому языку в городах. Завершена подготовка учебных материалов для онлайн-обучения на цифровых платформах. Разработано учебное пособие «Разговорный абхазский в диалогах». Ведётся работа над программами по уровням владения: элементарный, базовый и продвинутый.

Подготовлен к изданию набор учебных материалов и литературы для дошкольного и младших школьников. Развиваются детские медиапроекты.

Меры, которые мы намерены принять для переформатирования образовательного процесса и совершенствования всей системы, требуют соответствующей правовой и нормативной базы.

В наступающем году на ваше рассмотрение будет направлен законопроект «Об образовании». Прошу вашей поддержки.

Коллеги!

Информирую вас, что в рамках материального поощрения педагогов с этого года введена надбавка к заработной плате преподавателям абхазского и русского языков и других категорий учителей.

Существенное внимание уделяется и материально-техническому укрепление образовательных учреждений.

Продолжаются ремонтно-восстановительные работы, решаются вопросы транспортного обеспечения школьников, прежде всего в сельской местности. В текущем году, при содействии наших российских партнёров в школы городов и районов республики было передано 44 детских автобуса.

Ремонты проведены в 13-ти общеобразовательных учреждениях.

Дано поручение Правительству установить для сельских учителей льготу – 50% на оплату электроэнергии.

Обращаю ваше внимание на это потому, что поддержка сельских школ является одной из существенных мер сохранения села как основы государства.

Хочу особо отметить, как пример подлинного гражданского участия и ответственности: представители нашего бизнес-сообщества, которые без помощи государства создали на собственных цифровых платформах несколько детских и музыкальных телеканалов на абхазском языке. Они уже транслируются и стали очень популярными. Это пример подражания и заслуживает самой высокой оценки.

Особая роль в развитии образования принадлежит Абхазскому государственному университету – национальной кузнице высококвалифицированных специалистов. Выпускники АГУ трудятся практически во всех сферах и составляют основу государственного и управленческого потенциала страны.

Убеждён, что большинство присутствующих в этом зале, как и работающих в органах государственного управления, получили образование в Абхазском государственном университете. Мы будем делать все возможное для укрепления материально-технической базы вуза, создания достойных условий для обучающихся и преподавателей.

Хочу подчеркнуть: ни одна сфера современной жизни невозможна без науки.

Поэтому, всеобъемлющая содействие национальным научным учреждениям, поддержка исследовательских инициатив и внедрение разработок наших учёных – одна из стратегических задач, которую я ставлю перед собой.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Уважаемые депутаты!

Реализация системной молодёжной политики является одним из главных приоритетов государства.

В течении предвыборной компании, и первых месяцев моей работы, я провёл множество встреч с представителями молодого поколения – студентами, спортсменами, предпринимателями, авторами проектов в культурной сфере. Эти живые, откровенные диалоги стали важным ориентиром: они показали, что волнует нашу молодёжь, и в чем она нуждается. Именно на их идеях и запросах была основана работа в 2025 году.

Общий объём средств, направленных на поддержку молодёжной политики и спорта, составил 108 миллионов рублей. Помимо бюджетного финансирования активно использовались ресурсы резервных фондов Президента и Правительства.

Впервые было принято решение о материальном поощрении спортсменов Республики Абхазия и с июля 2025 года для лиц, добивающихся высоких спортивных результатов на республиканских и международных соревнованиях, были введены ежемесячные денежные выплаты.

За год проведено 242 спортивных мероприятия, из которых 144 - за пределами республики. Наши спортсмены достойно представили страну на турнирах, в России, Беларуси, Армении, Азербайджане, Греции, Египте, Узбекистане, Объединённых Арабских Эмиратах, Франции, Румынии, США, Китае, Мексике, Таиланде и Южной Осетии.

Заключённые соглашения между спортивными федерациями Абхазии и России, позволили нашим сборным получить право участвовать в российских чемпионатах по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису и другим видам спорта.

Считаю важным международное сотрудничество в молодёжных проектах. Это значительно расширяет географию вовлеченности, полезные контакты, открывает молодым людям новые возможности и перспективы роста.

Как известно, по моей инициативе и при поддержке Президента России В.В. Путина нам удалось реализовать конкурс управленцев «Команда Абхазии», в котором приняло участие более 3200 человек жителей Республики Абхазия. Основной целью было выявление и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем компетенций, управленческих качеств и создание в стране кадрового резерва. Конкурс стартовал 12 февраля 2025 года, при непосредственной поддержке Мастерской Управления «Сенеж» и Президентской платформы «Россия Страна Возможностей». Финалистами конкурса стали 85 человек. Некоторые из финалистов были приглашены на государственную службу, заняв высокие государственные должности в системе госуправления.

Помимо этого, в настоящее время участниками данного конкурса разрабатываются и реализуются ряд проектов социальной значимости. Многие в высокой степени готовности. Например, такие проекты участников «Команды Абхазии» как «Социальное такси» или «Абхазский рубеж» уже полноценно реализованы и работают на благо жителей нашей республики.

При этом все проекты направлены на повышение уровня жизни наших граждан и привлекательности нашего уникального государства.

Благодарю участников конкурса, создателей социальных проектов и организаторов за упорство и большой труд. Считаю, что проект «Команда Абхазии» в целом состоялся.

В 2025 году, при содействии родственных российских структур и объединений, более 1200 молодых людей из Абхазии приняли участие в крупных и престижных форумах, в том числе научно-образовательных, медийных, творческих, экологических, волонтёрских, кадрового потенциала. Знаковым событием стало открытие в столице Абхазии представительства Дирекции Всемирного Фестиваля молодёжи.

Особо хочу отметить проведение первой Стратегической сессии «Молодёжь Абхазии: возможности, идентичность, развитие». Она стала важной платформой для выработки единой идеологической и ценностной модели, которую молодёжь разделяет и готова реализовывать.

В настоящее время в стадии активной разработки находится Программа развития спорта и молодёжной политики на долгосрочную перспективу. Основными целями программы являются создание комплексных условий для развития физической культуры и спорта, модернизация спортивной инфраструктуры, популяризация здорового образа жизни и занятия спортом.

Все предпринимаемые шаги – это не набор формальных мероприятий. Мы делаем все для того, чтобы каждый молодой человек в Абхазии чувствовал поддержку, мог реализовать свой потенциал, верил в свою страну и видел в ней своё будущее.

Мы продолжим поддерживать молодых, активных и талантливых – не на словах, а конкретными делами и возможностями.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Коллеги!

Информирую вас об основных направлениях внешнеполитической деятельности.

Саму возможность реализовывать внешнюю политику нам дали наши выдающиеся лидеры – основатель современного Абхазского государства Владислав Григорьевич Ардзинба и его последователь и соратник, второй Президент Республики Абхазия Сергей Васильевич Багапш.

Завоёванная под их руководством независимость и международное признание стали фундаментом для формирования внешней политики государства. Заложенные ими основы остаются для нас ключевыми приоритетами.

Уважаемые депутаты, члены правительства, приглашённые!

Российская Федерация является стратегическим союзником Республики Абхазия, гарантом нашей безопасности и ключевым партнёром в социально-экономическом развитии. Как Президент Республики Абхазия, я рассматриваю абхазо-российское сотрудничество как безальтернативную основу внешнеполитического курса нашего государства. Позиция нашего народа неизменна: укрепление и развитие всестороннего стратегического партнёрства с Российской Федерацией отвечает коренным национальным интересам Абхазии.

При моей личной координации будет обеспечено выполнение всех двусторонних договорённостей с Российской Федерацией, а также выработка новых форм сотрудничества, направленных на устойчивое развитие Республики Абхазия и дальнейшее международное признание нашей независимости.

Финансовая, инвестиционная и экспертная поддержка России, остаётся для нас важнейшим фактором модернизации инфраструктуры, социальной сферы и экономики страны. Я рассматриваю свою президентскую миссию в том числе как обеспечение максимальной эффективности использования этой поддержки в интересах граждан Абхазии.

Неоднократные встречи с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным способствовали ускоренному решению целого ряда чувствительных для наших граждан вопросов, в том числе вступлению в силу Соглашения об урегулировании двойного гражданства, решению проблемы с получением российских пенсий через банковские карты, реализации крупных проектов в области здравоохранения и развитию других направлений двусторонних отношений.

Существенно расширяется сотрудничество и в формате развития торгово-экономических, научно-технических, научно-образовательных и культурных связей с субъектами Российской Федерации. В этом году география российских регионов, с которыми были заключены соглашения о сотрудничестве, расширилась.

Наши друзья и партнёры в России – Москва, Санкт- Петербург, Московская, Ленинградская, Самарская, Псковская, Брянская области, Башкирия, Татарстан, Адыгея, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Республики Северного Кавказа – Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Осетия. Мы придаём важное значение прямым контактам между абхазскими и российскими регионами и будем всячески содействовать их развитию. Ждём и приглашаем к сотрудничеству другие регионы и города России.

Мы продолжаем прилагать усилия по развитию связей с Республикой Южная Осетия, Приднестровской Молдавской Республикой, с государствами Латинской Америки, Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе с Боливарианской Республикой Венесуэла и Никарагуа. Наша деятельность в регионе была направлена на формирование устойчивых политических, экономических, культурных контактов.

Активно изучаем возможности расширения контактов с другими странами Ближнего Востока и Африки. Были проведены предварительные консультации с представителями ряда государств для обсуждения перспектив экономического сотрудничества и признания суверенитета Республики Абхазия.

Важным направлением деятельности остаётся укрепление двусторонних отношений с Сирийской Арабской Республикой.

В текущем году продолжилось активное взаимодействие с Сирией. Оно получило многопрофильное развитие после перерыва, вызванного сменой власти в Сирийской Арабской Республике в конце 2024 года.

В рамках визита официальной делегации Абхазии в Дамаск были определены дальнейшие направления развития торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в сфере культуры и образования.

Одно из важнейших направлений для выстраивания взаимодействия с абхазскими культурными центрами в Турецкой республике. Постоянное взаимодействие Комитета по репатриации с абхазскими культурными центрами за рубежом, позволяет ежегодно реализовать совместные идеологические проекты.

Один из таких проектов – летний молодёжный лагерь на исторической родине для детей соотечественников из Турции и других стран. В этом году, впервые, количество участников лагеря возросло до 220 человек (ранее было от 60 до 90). Участниками лагеря в этом году были соотечественники из Турции и Северного Кавказа. Цель лагеря – знакомство с исторической родиной, ее достопримечательностями, установления контактов с местным населением, ознакомление с программой репатриации, обучение соотечественников на исторической родине и др. В 2026 году планируется провести лагерь соотечественников из Турции, Иордании, Ливана, Северного Кавказа с участием местных детей из каждого района Абхазии.

В текущем году Республика Абхазия продолжила участие в Международных дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье.

Работа в данном формате остаётся важным инструментом для продвижения внешнеполитических интересов и единственным международным форматом, в рамках которого Республика Абхазия имеет возможность напрямую представлять и отстаивать свою позицию перед ведущими международными организациями.

В ходе переговоров важнейшими для нас оставались вопросы обеспечения безопасности, защиты суверенитета и прав граждан Республики Абхазия. Абхазская сторона последовательно выступает за заключение с Грузией юридически обязывающего соглашения о невозобновлении военных действий, рассматривая его как основной гарант долгосрочной стабильности.

В фокусе внимания на переговорах вновь оказался вопрос о возобновлении работы в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Галском районе. Обсуждение этого вопроса продолжается, стороны согласовывают взаимоприемлемые решения.

В ходе 64-го раунда Дискуссий состоялась информационная сессия, посвящённая теме свободы передвижения граждан Республики Абхазия. Она была инициирована с целью привлечения международных экспертов и выработки практических рекомендаций по решению гуманитарных вопросов. Особое внимание было уделено вопросу свободы передвижения граждан по национальным паспортам.

Эта работа нами будет продолжена.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Хочу отдельно остановиться на реализации моих поручений, данных Правительству и органам государственной власти в августе текущего года. Всего было сформулировано 50 поручений Президента, направленных на совершенствование законодательства, обновление нормативно-правовой базы и выработку конкретных механизмов по улучшению ситуации в ключевых сферах жизни страны.

Широкий общественный отклик на эту инициативу подтверждает - поручения актуальны, а главное – поставленные задачи отвечают интересам государства.

На сегодняшний день полностью исполнено 17 поручений. По 11 поручениям достигнуто межведомственное согласование, и соответствующие проекты решений внесены в Администрацию Президента и Правительство. Оставшаяся часть — это поручения стратегического характера, находящиеся на разных стадиях проработки.

Все поручения будут реализованы в полном объёме и в установленный срок. Исполнение каждого из них находится под моим личным контролем.

Это — вопрос системы, результативности управленческих решений и нашей общей ответственности перед гражданами страны.

Уважаемые депутаты, уважаемые соотечественники!

В рамках объявленного мною 2025 года Годом Владислава Григорьевича Ардзинба состоялись многочисленные, в том числе массовые, мероприятия, важные с точки зрения сохранения памяти о его выдающейся роли в формировании основ государства и определении векторов развития нашей страны.

В настоящее время разрабатывается проект будущего музея у Мемориального комплекса Первого Президента Республики Абхазия в селе Эшера. Он будет включать в себя интерактивную экспозицию, конференц-зал и выставочное пространство. Важно, чтобы Мемориальный комплекс основателя современного Абхазского государства стал, в том числе, и важным центром притяжения для многочисленных гостей нашей страны.

В городе-герое Гудауте есть дом, который в течение всей Отечественной войны народа Абхазии был центром принятия судьбоносных решений. В нем находилась рабочая резиденция председателя Верховного Совета Абхазии, главнокомандующего Вооружёнными силами РА, Владислава Григорьевича Ардзинба. Вопрос быть или не быть абхазскому народу и Абхазскому государству решался именно в этом доме.

Именно там наш лидер вместе с соратниками вёл важнейшие переговоры, определял стратегию военного противостояния агрессору, разрабатывал документы, определявшие развитие Абхазии в послевоенное время.

В Абхазии много памятных мест и музеев. Но в моем представлении резиденция Владислава Ардзинба военного периода в городе-герое Гудауте обладает особым историческим смыслом с точки зрения мемориального значения в судьбе абхазского народа.

Исходя из такого понимания мною было принято решение о выкупе здания и создании в нем музея, который станет неотъемлемой частью великого наследия.

В комплекс мероприятий, связанных с именем Владислава, Ардзинба, входит и капитальный ремонт здания Абхазского института гуманитарных исследований, который он возглавлял.

Основатель современного Абхазского государства и лидер освободительного движения Владислав Ардзинба за исторически короткий срок воплотил национальную идею абхазов в реальность. Она священна для всех поколений – и ныне живущих, и грядущих. Из этого мы обязаны исходить при решении вопросов, связанных с укреплением Абхазской государственности и перспектив развития страны.

Год завершается, но мы продолжим делать все для сохранения его великого наследия.

Уважаемые друзья!

Мною принято решение объявить 2026 год в Абхазии Годом села. Я уверен – сельский труженик, носитель языка, традиций и древней культуры – опора нашей идентичности, а само село, сельский двор и дом – это точка возрождения. Мы часто и справедливо отмечаем, что село – это основа основ нашего народа. В современный век стремительного прогресса и отрыва людей от корней – абхазское село, это то, что позволит нам сохраниться как народу, а значит сохранить нашу страну и не разлететься по миру.

Коллеги!

Перед нами стоят серьёзные задачи, поставлены приоритетные цели. Их реализация требует устойчивого экономического развития, слаженной работы исполнительной власти, тесного взаимодействия с законодательной и судебной властью и высокой ответственности перед обществом.

Нестабильность последних лет вызвала в обществе усталость и апатию, а в некоторых кругах – соблазн решать личные вопросы деструктивным путём. А это – путь к саморазрушению. Мы не должны подвергать себя подобным рискам. Только конструктивный диалог и сотрудничество, взаимодействие между властью и общественными организациями, объединяющими граждан всей страны, совместный поиск решений, отвечающих национальным интересам и наболевших проблем способны обеспечить поступательное развитие государства.

Безусловно, существует политическая конкуренция, борьба за власть. Но мы обязаны выходить из сложных ситуаций достойно, объединяя все силы для решения общих задач во имя будущих поколений.

И представитель власти, и рядовой гражданин несут свою долю ответственности, но все вместе мы ответственны за свою страну – другого Отечества у нас нет.

Ещё раз хочу подтвердить свою открытость к диалогу со всеми общественно-политическими силами страны.

Более того, такой диалог уже ведётся – зачастую тихо, но уверенно, потому что серьёзные переговоры требуют тишины. Я общаюсь со всеми, кто настроен работать на благо нашего государства – будь то представитель власти, мой сторонник или представитель оппозиции.

Процитирую великого сына Абхазского народа, второго президента Сергея Васильевича Багапш:

«Для меня не существует оппозиции. Есть граждане Абхазии, и хорошо, что они не все думают одинаково. Не дай Господь, если все в Абхазии – сказал президент и все побежали в одну сторону».

Нам всем – власти, оппозиции, молодым, зрелым, мужчинам, женщинам, бизнесменам, пенсионерам, ветеранам и школьникам нужно понимание будущего нашей страны. Нам нужны понятные формы взаимодействия, общения, но, прежде всего, нам нужно научиться уважать друг друга, свою страну и законы.

Естественным для себя и отвечающим целям укрепления Абхазской государственности, считаю прямую коммуникацию с оппозиционными политическими объединениями. Намерен в постоянном диалоге обсуждать ключевые вопросы внутренней и внешней политики нашего общего Отечества во имя его стабильного и уверенного развития.

Мы должны сделать все возможное, чтобы каждому гражданину было комфортно жить, работать, раскрывать свои возможности и реализовывать их в родной стране – в Республике Абхазия.

Рассчитываю на поддержку предлагаемых исполнительной властью инициатив и на совместную работу во благо народа.

Завершаю своё послание словами «Народного писателя Республики Абхазия», Кавалера Ордена «Ахьдз Апша» 1 степени Алексея Гогуа:

«… сегодняшнее общество в чем-то согласно, в чем-то нет, в чем-то спорит, в чем-то находит компромиссы, в чем-то разделено, а в чем-то едино, - но все разногласия нивелируются внутренней силой нашего самосознания как народа, прочная связь поколений ещё указывает нам правильный путь. Он трудный, но это путь к вершине…»

Зыжәлар рҟазшьа бзиан издыруаз ҳаклассик ду еиӷьны ҳәашьа амам. Уи иажәақәа ҳдырхәыцуеит зегьы.

Сықәгылара ахыркәшамҭаз инаҵшьны иазгәасҭарц сҭахәуп.

Аҧсуа дахьыҟазаалакгьы иҧсадгьыл аброуп! Абри ахшыҩҵак ҳара ҳаиднакылароуп! Ҳара мчыс иҳамоу ҳажәлар роуп! Ажәлар рыгәрагара еиҳау насыҧ ыҟаӡам. Зыжәлар рымаҵ гәыкала изуа, ажәлар зегьы дырҭынхоуп

ЧААНБЗИАЛА!