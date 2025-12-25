 

июня 24 2024

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА ИЗЪЯТЫ У ПЯТЕРЫХ ГРАЖДАН

Четверг, 25 декабря 2025 18:57
Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Сотрудниками уголовного розыска провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению фактов незаконного хранения наркотических средств, в результате чего запрещенные вещества были изъяты у пятерых граждан.

Житель г. Сухум Горзолия Рамин Зурабович, 1984г.р. был задержан в с. Маркула сотрудниками УУР МВД совместно с уголовным розыском Очамчырского районного отдела внутренних дел. У гражданина при личном досмотре изъято наркотическое средство «каннабис» в крупном размере. В отношении последнего по ч. 2 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Аналогичное запрещенное вещество незаконно приобрел и хранил при себе Горзолия Сузар Валериевич, 1995 г.р., который был задержан сотрудниками уголовного розыска столичного УВД совместно с оперативным составом Гулрыпшского РОВД в ходе профмероприятий в г. Сухум.

В с. Адзюбжа Очамчырского района в результате реализации оперативной информации сотрудники УУР МВД задержали Аршба Руслана Геннадиевича, 1989 г.р., жит. с. Дранда, у которого так же изъято незаконно приобретенное наркотическое средство «каннабис».

Джения Дмитрий Виталиевич, 1999г.р., житель г. Сухум был задержан в г. Новый Афон сотрудниками уголовного розыска и общественной безопасности новоафонского отделения милиции Гудаутского РОВД. При личном досмотре задержанный собственноручно выдал хранимый при себе сверток с наркотическим средством «каннабис».

Сотрудники уголовного розыска отдела милиции п. Цандрипш УВД по Гагрскому району провели оперативные мероприятия, в результате чего изъяли наркотическое средство «метадон» у жителя с. Бзыпта Хагуш Астамура Дауровича, 1995г.р., которое задержанный незаконно приобрел и хранил при себе без цели сбыта.

В отношении названных граждан по ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждены головные дела, расследование которых проводят органы предварительного следствия территориальных подразделений Министерства внутренних дел. На время следственных мероприятий подозреваемые ограничены подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Об этом сообщает сайт МВД.

