КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Под председательством генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба проведено Координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики на тему «Обсуждение актуальных вопросов противодействия правоохранительных органов незаконному обороту оружия за период 2023-2024 года».

В работе совещания приняли участие первый заместитель генпрокурора Квициния Д.Г., замгенпрокурора Трапш А.Л., вице-премьер – министр внутренних дел Киут Р.В., председатель Государственного таможенного комитета Хеция О.М., первый зампредседателя Службы государственной безопасности Чичба А.А., начальник Управления общественной безопасности МВД Инал-ипа Л.Н.

С основным докладом выступили начальник Управления по надзору за исполнением законодательства Генпрокуратуры Алексей Вардания и начальник Управления общественной безопасности МВД Лоу Инал-ипа.

На совещании обсуждались основные вопросы и проблемы связанные с порядком выдачи лицензий на приобретение, ношение и хранение гражданского оружия.

Генпрокурор отметил, что борьба с незаконным оборотом оружия занимает особое место в деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступлений, так как помимо пресечения незаконных действий, связанных с оружием, предупреждаются и тяжкие последствия, которые могут наступить при противоправном его применении. Было отмечено, что недостатки в работе по преступлениям в сфере незаконного оборота оружия влекут за собой рост насильственных и корыстных посягательств на жизнь, здоровье, личные и имущественные права граждан.

Генеральная прокуратура поддерживает инициативу и принятое Парламентом Республики Абхазия в первом чтении Постановление №6180-с-VII от 20 мая 2025 года «О проекте Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере оборота оружия», устанавливающий запрет на ношение огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом (пистолетов и револьверов).

По итогам совещания участники приняли ряд решений, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия и эффективности работы по выявлению и раскрытию преступлений.

Кроме того, даны указания продолжить мероприятия в сфере незаконного оборота оружия, по установлению лиц, которые незаконно хранят, носят при себе и перевозят в автотранспорте огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы к ним.

Подготовлен проект Постановления Координационного совещания правоохранительных органов республики, в котором даны указания об усилении контроля за соблюдением законодательства в области оборота оружия, выдаче лицензий на приобретение гражданского оружия, разрешений на ношение оружия.

Министерству здравоохранения поручено разработать нормативный акт, регулирующий порядок освидетельствования лиц для последующей выдачи государственным учреждением здравоохранения медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием.