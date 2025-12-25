В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА И РГГРУ
Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Россотрудничество и Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе завершили в Абхазии масштабный образовательный проект «Российская инженерная школа» (РИШ). Об этом сообщила пресс-служба представительства Россотрудничества в Абхазии.
«На базе Центра дополнительного образования Россотрудничества в г. Гал завершился масштабный образовательный проект «Российская инженерная школа», объединивший десятки участников и ставший важным этапом в развитии технического и инженерного мышления у детей и подростков. В рамках проекта участники работали с современными образовательными платформами и учебным оборудованием, знакомились с основами электроники, программирования, робототехники и инженерного конструирования», – говорится в сообщении.
Практические занятия, марафоны, профориентационные встречи и демонстрации робототехнических решений позволили ребятам не только получить знания, но и увидеть реальные возможности применения технологий. Особое внимание в проекте уделялось профориентации. Многие участники впервые попробовали себя в роли инженеров и программистов, а по итогам занятий выразили желание продолжить обучение в техническом направлении.
Финальным аккордом стал научно-образовательный фестиваль «Технологии будущего», который объединил всех участников проекта и стал наглядной демонстрацией достигнутых результатов.
«Проект РИШ, организованный Россотрудничеством и РГГРУ им. С. Орджоникидзе, подтвердил: интерес к инженерным профессиям у подрастающего поколения высок, а практико-ориентированный формат обучения способен не только обучать, но и вдохновлять», – говорится в сообщении.
Последнее от Super User
- НАСЕЛЕНИЕ АБХАЗИИ В 2025 ГОДУ СОСТАВИЛО 243 897 ЧЕЛОВЕК
- В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ СУХУМА ОТКРЫЛАСЬ ИГРОВАЯ КОМНАТА
- ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН ПРОСИТ РОДИТЕЛЕЙ ПРОЯВИТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
- ДВА ТРОЛЛЕЙБУСА ДОСТАВЛЕНЫ В СУХУМ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
- АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПЕРЕДАЛА ПОДАРКИ ПОДОПЕЧНЫМ КИАРАЗА И АШАНЫ