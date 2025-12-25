В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА И РГГРУ

Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Россотрудничество и Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе завершили в Абхазии масштабный образовательный проект «Российская инженерная школа» (РИШ). Об этом сообщила пресс-служба представительства Россотрудничества в Абхазии.

«На базе Центра дополнительного образования Россотрудничества в г. Гал завершился масштабный образовательный проект «Российская инженерная школа», объединивший десятки участников и ставший важным этапом в развитии технического и инженерного мышления у детей и подростков. В рамках проекта участники работали с современными образовательными платформами и учебным оборудованием, знакомились с основами электроники, программирования, робототехники и инженерного конструирования», – говорится в сообщении.

Практические занятия, марафоны, профориентационные встречи и демонстрации робототехнических решений позволили ребятам не только получить знания, но и увидеть реальные возможности применения технологий. Особое внимание в проекте уделялось профориентации. Многие участники впервые попробовали себя в роли инженеров и программистов, а по итогам занятий выразили желание продолжить обучение в техническом направлении.

Финальным аккордом стал научно-образовательный фестиваль «Технологии будущего», который объединил всех участников проекта и стал наглядной демонстрацией достигнутых результатов.

«Проект РИШ, организованный Россотрудничеством и РГГРУ им. С. Орджоникидзе, подтвердил: интерес к инженерным профессиям у подрастающего поколения высок, а практико-ориентированный формат обучения способен не только обучать, но и вдохновлять», – говорится в сообщении.