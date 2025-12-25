 

НАСЕЛЕНИЕ АБХАЗИИ В 2025 ГОДУ СОСТАВИЛО 243 897 ЧЕЛОВЕК

Новости Четверг, 25 декабря 2025 17:00
НАСЕЛЕНИЕ АБХАЗИИ В 2025 ГОДУ СОСТАВИЛО 243 897 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Численность населения Абхазии по данным Государственного комитета по статистике за 2025 год, составляет 243 897 человек. Из них 115 151 – мужчины, 128 746 – женщины.

В сравнении с 2024 годом количество граждан выросло на 186 чел.

Национальный состав населения на 1 января 2025 года

Абхазы – 125 360 чел.

Русские – 22 227 чел.

Армяне – 41 250 чел.

Грузины – 43 664 чел.

Мегрелы – 3 266 чел.

Украинцы – 1 752, греки – 1 346, турки – 744, осетины – 592, эстонцы – 352,

татары – 343, цыгане – 288, белорусы 268.

Другие национальности – 2 445 чел.

