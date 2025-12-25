В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ СУХУМА ОТКРЫЛАСЬ ИГРОВАЯ КОМНАТА

Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В детской поликлинике на улице Лакоба, 11 открылась новая игровая комната. Проект реализован финалистом программы «Команда Абхазии» Эммой Колбая и получил поддержку от Московской области и Всероссийского народного фронта.

Художественную роспись стен выполнила Наста Колбая. На открытии присутствовали представители медучреждения, финалисты «Команды Абхазии», первые маленькие посетители и волонтёры-медики.

«Данный проект направлен на улучшение психоэмоционального состояния детей во время нахождения в медицинских учреждениях. Это также шаг к повышению уровня доверия к ним», – рассказала координатор проекта Эмма Колбая.

Она также отметила, что по просьбе президента Бадры Гунба проект планируется масштабировать и открыть подобные комнаты во всех районах республики.

Напомним, проект «Команда Абхазии» был инициирован и.о. президента Бадрой Гунба 12 февраля.