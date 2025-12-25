 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ СУХУМА ОТКРЫЛАСЬ ИГРОВАЯ КОМНАТА

В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ СУХУМА ОТКРЫЛАСЬ ИГРОВАЯ КОМНАТА

Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В детской поликлинике на улице Лакоба, 11 открылась новая игровая комната. Проект реализован финалистом программы «Команда Абхазии» Эммой Колбая и получил поддержку от Московской области и Всероссийского народного фронта.

Художественную роспись стен выполнила Наста Колбая. На открытии присутствовали представители медучреждения, финалисты «Команды Абхазии», первые маленькие посетители и волонтёры-медики.

«Данный проект направлен на улучшение психоэмоционального состояния детей во время нахождения в медицинских учреждениях. Это также шаг к повышению уровня доверия к ним», – рассказала координатор проекта Эмма Колбая.

Она также отметила, что по просьбе президента Бадры Гунба проект планируется масштабировать и открыть подобные комнаты во всех районах республики.

Напомним, проект «Команда Абхазии» был инициирован и.о. президента Бадрой Гунба 12 февраля.

