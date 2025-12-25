ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН ПРОСИТ РОДИТЕЛЕЙ ПРОЯВИТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия обратилась к гражданам республики с просьбой проявить особую бдительность в праздничные дни.

В преддверии новогодних праздников и зимних каникул я, как Уполномоченный по правам ребенка, обращаюсь к вам с просьбой проявить особую бдительность. Мы все несем ответственность за жизнь и здоровье наших детей.

Традиционно праздники не обходятся без пиротехники: петард, фейерверков и хлопушек. Однако важно помнить: пиротехника – это не игрушка, а источник повышенной опасности. Ежегодно в этот период фиксируются случаи тяжелых травм, ожогов, повреждений органов зрения и слуха у детей. Причина большинства трагедий – бесконтрольные игры с огнем.

Настоятельно призываю вас:

– не оставляйте детей наедине с пиротехническими изделиями;

– категорически запретите несовершеннолетним самостоятельно запускать фейерверки и петарды;

– поговорите с детьми об опасности таких забав. Объясните, что последствия одной секунды неосторожности могут стать необратимыми;

– выбирайте для детей безопасные формы праздничного досуга.

Помните: согласно законодательству, ответственность за безопасность детей несут их родители и законные представители.

Безопасность детей – наша общая задача. Только совместными усилиями, вниманием и заботой мы сможем сделать эти праздники по-настоящему радостными и светлыми», – говорится в обращении.