 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН ПРОСИТ РОДИТЕЛЕЙ ПРОЯВИТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Новости Четверг, 25 декабря 2025 16:12
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН ПРОСИТ РОДИТЕЛЕЙ ПРОЯВИТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия обратилась к гражданам республики с просьбой проявить особую бдительность в праздничные дни.

«Уважаемые граждане!

В преддверии новогодних праздников и зимних каникул я, как Уполномоченный по правам ребенка, обращаюсь к вам с просьбой проявить особую бдительность. Мы все несем ответственность за жизнь и здоровье наших детей.

Традиционно праздники не обходятся без пиротехники: петард, фейерверков и хлопушек. Однако важно помнить: пиротехника – это не игрушка, а источник повышенной опасности. Ежегодно в этот период фиксируются случаи тяжелых травм, ожогов, повреждений органов зрения и слуха у детей. Причина большинства трагедий – бесконтрольные игры с огнем.

Настоятельно призываю вас:

– не оставляйте детей наедине с пиротехническими изделиями;

– категорически запретите несовершеннолетним самостоятельно запускать фейерверки и петарды;

– поговорите с детьми об опасности таких забав. Объясните, что последствия одной секунды неосторожности могут стать необратимыми;

– выбирайте для детей безопасные формы праздничного досуга.

Помните: согласно законодательству, ответственность за безопасность детей несут их родители и законные представители.

Безопасность детей – наша общая задача. Только совместными усилиями, вниманием и заботой мы сможем сделать эти праздники по-настоящему радостными и светлыми», – говорится в обращении.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 25 декабря 2025 16:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДВА ТРОЛЛЕЙБУСА ДОСТАВЛЕНЫ В СУХУМ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.