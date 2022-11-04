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Абхазия Информ

ПРИГОВОР С НАЗНАЧЕНИЕМ ПОЖИЗНЕННОГО СРОКА

Новости Пятница, 04 ноября 2022 15:31
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ПРИГОВОР С НАЗНАЧЕНИЕМ ПОЖИЗНЕННОГО СРОКА

Сухум. 4 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении уроженца Республики Таджикистан, гражданина РФ Буриева Собирхона Сайдуллоевича, 22 апреля 2000 года рождения, обвиняемого в преступлении против здоровья населения и общественной нравственности – сбыте наркотического вещества «мефедрон» в особо крупном размере, весом 50,108 гр.

Буриев С.С. признан виновным в том, что за денежное вознаграждение, распространял наркотическое вещество путем «тайных закладок», три из которых весом более 11 грамм сделал в районе Абхазского государственного университета.

Буриев С.С. в ходе судебного следствия вину в предъявленном обвинении не признал, хотя в ходе предварительного следствия активно сотрудничал со следствием и показывал на места сделанных им тайных закладок.

Согласно вводной и резулятивной частей приговора Буриев С.С. приговорен к пожизненному лишению свободы, с конфискацией имущества. Позиция участвующего представителя Генеральной прокуратуры РА была аналогичной.

В течении 15 рабочих дней со дня изготовления полной версии приговора стороны вправе обжаловать его в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда РА.

Названное лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 04 ноября 2022 15:36

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