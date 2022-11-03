Ремонтные работы на линии, начатые в октябре, были вынуждено приостановлены из-за досрочной остановки перетока электроэнергии из России. За период с 1 октября по 1 ноября проведена замена 24 км высоковольтной линии из 32.

Сухум. 3 ноября 2022. Абхазия-Информ. В эти минуты в центральной диспетчерской РУП «Черноморэнерго», вице-премьер, министр экономики Кристина Озган проводит заседание технического штаба.

В течение прошедших двух суток техническая служба «Черноморэнерго» проводила необходимый комплекс пуско-наладочных работ и мероприятий по устранению выявленных проблем.

По окончании работ в 21:02 3 ноября ВЛ -220 Ачгуара была включена в тестовом режиме на мощности 250 МВт. Однако уже в 21:10 сработала автоматическая защита и линия была отключена. Было принято решение повторно включить линию, на меньшей мощности.

На данный момент линия работает с ограничениями.

Необходимые работы на линии продолжатся с наступлением светлого времени суток. Для этого будут задействованы все соответствующие службы «Черноморэнерго».

Об этом сообщает пресс-служба «Черноморэнерго».