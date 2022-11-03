КРИСТИНА ОЗГАН РАССКАЗАЛА, ПОЧЕМУ РЕМОНТ ВЛ «АЧГУАРА» ВЫБИЛСЯ ИЗ ГРАФИКА И ДЛЯ ЧЕГО ЗАКУПЛЕН ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПРОВОД

Озган подчеркнула, что необходимость ремонта обусловлена тем, что пропускная способность воздушной линии низкая. Последние несколько лет, особенно последние два года, при достижении 270 мегаватт приходилось отключать линию.

«В течение полутора лет мы подходили к решению этого вопроса. Вопрос решался сложно, но в начале октября мы приступили к ремонту», – сказала Кристина Озган.

Провод, который подлежит замене, был приобретен в 2021 году. Его срок эксплуатации 30 лет. Общая протяженность участка 31,5 километра. Линии уже заменены на 87 опорах, всего их 103.

По словам министра экономики, пропускная способность линии на сегодняшний день составляет около 260 мегаватт, а после замены проводов будет более 300 мегаватт.

«Если мы восстановим большую часть участка, это позволит нам уйти от ограничений в пиковые нагрузки. То есть если у нас в зимний период веерные отключения, в том числе были связаны и с ограничением пропускной мощности ВЛ «Ачгуара», то один вопрос уже будет снят», – отметила Озган.

«Есть участки, где линия проходит по горной местности, здесь предстоят сложные работы, поэтому, чтобы максимально быстро проводить работы, на участках работают две бригады – бригада руп «Черноморэнерго» и подрядная организация из России. Работаем одновременно, практически весь световой день. Конечно, есть задержки из-за погодных условий, но тем не менее работы продолжаются», – добавила Озган.

По её словам, чтобы была возможность осуществить ремонт «Ачгуары», обеспечена поставка электроэнергии из России, и линия обесточена. Поставка электричества из России происходит на безвозмездной основе.

Работы будут проводиться весь октябрь и в начале ноября.

«Ремонт позволяет увеличить пропускную способность линии, и если мы сможем на всем участке заменить провод, то пропускная способность будет более 300 мегаватт», – сказала она.

Министр напомнила, что в 2021 году в бюджете республики были предусмотрены средства на оплату работ РУП «Черноморэнерго».

«Также мы согласуем с российской стороной возможность финансирования, определения источника, чтобы мы могли оплатить весь комплекс работ, в том числе подрядчика с российской стороны. Объем финансирования порядка 50 миллионов рублей», – отметила она.

По словам Озган, ремонтные работы были проведены с задержкой из-за изменения плана – под реконструкцию не попадали линии опоры электропередач, а провода, которые предполагались изначально, давали серьезную нагрузку на опоры. Специалисты рекомендовали изготовить более облегченные провода, и на их изготовление ушло дополнительное время, объяснила министр.

https://www.youtube.com/watch?v=0tCnh0wmOR8&t=3s

