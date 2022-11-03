151 ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ В ОКТЯБРЕ
Новости Четверг, 03 ноября 2022 23:55
Сухум. 3 ноября 2022. Абхазия-Информ. За октябрь в Абхазии выявлен 151 случай заражения коронавирусной инфекцией и зафиксирован один летальный случай.
В сентябре количество заражённых составляло 1321 человек, один пациент скончался.
На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ два пациента. За первые три дня ноября было зафиксировано 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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