ПРОЕКТ «КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ» ПРЕДСТАВЛЕН НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Сухум. 3 ноября 2022. Абхазия-Информ. Исполнительный директор культурного фонда «Платформа» Дмитрий Статейнов представил историко-военно-патриотический проект «Кавказский фронт», посвящённый 80-летию Победы в Битве за Кавказ, на круглом столе «Наследники российской воинской Славы», который прошёл в четверг в ГБУ «Московский Дом национальностей».

Круглый стол прошёл в рамках историко-патриотического проекта «Наследники российской воинской Славы», который подготовлен Комиссией по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

В работе круглого стола приняли участие руководители и представители национально-культурных организаций Москвы, работники, учащиеся и студенты ряда учебных заведений, слушатели, курсанты и преподаватели военных училищ, Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России, НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, представители ветеранских организаций, волонтерского движения столицы, СМИ, Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

В ходе своего выступления Дмитрий Статейнов рассказал о проекте «Кавказский фронт» и ходе его реализации. Было подчеркнуло, что в данное время проект реализуется при поддержке единомышленников и неравнодушных людей.

«Основной целью проекта является патриотическое воспитание молодёжи, популяризация изучения истории, борьба против нацистской идеологии, противостояние фальсификации и недопущение искажения истории Великой Отечественной войны. Для нашей команды важно не на словах, а на деле это доказать. В этом году мы провели три мероприятия в рамках «Кавказского фронта». Это круглый стол на тему «Противостояние фальсификации истории Великой Отечественной войны и манипуляциям в современных медиа»; пятидневная экспедицию в высокогорное село Псху, где стартовали съёмки документального фильма «14 дней» – об оккупации села; молодёжный квест «Кавказский фронт» для старшеклассников сухумских школ. Все мероприятия прошли на хорошем уровне», – сказал он.

Также было рассказано об этапах Битвы за Кавказ.

Участники круглого стола рассмотрели ход и последовательность исторических событий, связанных с важнейшими периодами в жизни России: Великой Отечественной войной, становлением и строительством вооруженных сил нового типа, послевоенным восстановлением мирной жизни.

В ходе работы круглого стола были представлены некоторые архивные документы и материалы из Центрального музея Вооруженных Сил, Архивной службы Минобороны России, Научно- исследовательского института(военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Организаторы подчеркнули, что особое звучание военно-патриотической темы круглого стола приобретает в современных условиях, в период проведения Специальной военной операции на Украине и в других «горячих точках», когда вчерашние школьники, студенты, выпускники военных училищ, представители мирных профессий, среди которых немало жителей столицы разных национальностей и вероисповеданий, повторяют бессмертный подвиг своих отцов, дедов и прадедов, одержавших историческую победу над германским фашизмом и японским милитаризмом.

Организаторами круглого стола выступили Московский Дом национальностей, Комиссия по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, национально-культурные организации и общественные объединения столицы, Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, Московское высшее общевойсковое командное училище.

Культурный фонд «Платформа» благодарит за поддержку проекта «Кавказский фронт» председателя Комиссии по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, кандидата юридических наук Александра Фёдоровича Бердникова и директор программ Комиссии по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Сергея Антоновича Узянова.