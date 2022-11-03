Сухум. 3 ноября 2022. Абхазия-Информ. Передача более 500 книг художественной литературы школам Очамчырского района прошла в четверг в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме. Помощь была оказана при финансовой поддержке Правительства Москвы.

«Дом Москвы в Сухуме передал художественную литературу школам Очамчырского района Абхазии. В этом году к нам обратилось руководство двух школ города Очамчыры с просьбой оказать помощь в приобретении художественной литературы для школьных библиотек. Ими была составлена заявка, исходя из запроса учебной программы и, сегодня мы передаем в дар более 500 книг», – сказала начальник отдела государственных субсидий Дома Москвы Мария Соя.

Она подчеркнула, что это не первое сотрудничество Дома Москвы с Очамчырским районом.

«Это не первая наша помощь Очамчырскому району. Как вы знаете, ранее мы передавали Очамчырской ЦРБ медоборудование по программе поддержки российских соотечественников за рубежом, а также компьютерное оборудование и оргтехнику школе», – уточнила она.

На мероприятии присутствовали представители отдела образования Очамчырского района и директора школ. Они поблагодарили руководство Дома Москвы за оказываемую поддержку и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

«В нашей школе новая библиотека и эти книги - большая помощь для наших детей. Большое спасибо «Дому Москвы» в Сухуме. Надеемся на дальнейшее сотрудничество», – сказала директор средней школы №2 города Очамчыра Илона Дамения.