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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Понедельник, 29 апреля 2024 20:08
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ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 29 апреля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками уголовного розыска Гудаутского РОВД на КПМ «Мюссера» МВД в результате реализованной оперативной информации был задержан Шутов Алан Сергеевич 2002 г.р., житель г. Гудаута. При личном досмотре у Шутова изъят полиэтиленовый свёрток с белым порошкообразным веществом внутри, как впоследствии установлено экспертами – наркотическим средством «мефедрон» в крупном размере.

Также в ходе личного досмотра сотрудниками милиции обнаружен мобильный телефон, в котором содержались данные о месте приобретения наркотика в г. Сочи.

По факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического средства в крупном размере СГ ОВД по Гудаутскому району в отношении Алана Шутова в соответствии с ч. 2 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело. На время проведения расследования подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 29 апреля 2024 20:12

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