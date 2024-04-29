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Абхазия Информ

ТАМЕРЛАН АТУМАВА – ЧЕМПИОН ДВУХ ТУРНИРОВ ПО ГРЭППЛИНГУ NOGI

Новости Понедельник, 29 апреля 2024 20:03
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ТАМЕРЛАН АТУМАВА – ЧЕМПИОН ДВУХ ТУРНИРОВ ПО ГРЭППЛИНГУ NOGI

Сухум. 29 апреля 2024. Абхазия-Информ. Воспитанник секции кикбоксинга Управления по делам молодежи и спорта Тамерлан Атумава, стал чемпионом двух турниров, прошедших один за одним, в Московской области, г. Наро-Фоминск прошёл международный турнир по боевому самбо, в разделе грэпплинг NoGi, в котором спортсмен выиграл все встречи досрочно.

Уже на следующий день Тамерлан принял участие в международном турнире по грэпплингу «Кровью и потом», прошедшему в Мытищах, в котором, так же, все встречи выиграл досрочно, став победителем обоих турниров. Представлял спортсмен бойцовский спортивный клуб «Ахмат» Чеченской республики.

Тренируют Атумава Тамерлана: Саид Смыр ,Таташ Атумава и Ахра Квициния.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 29 апреля 2024 20:08

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