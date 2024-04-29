ТАМЕРЛАН АТУМАВА – ЧЕМПИОН ДВУХ ТУРНИРОВ ПО ГРЭППЛИНГУ NOGI

Сухум. 29 апреля 2024. Абхазия-Информ. Воспитанник секции кикбоксинга Управления по делам молодежи и спорта Тамерлан Атумава, стал чемпионом двух турниров, прошедших один за одним, в Московской области, г. Наро-Фоминск прошёл международный турнир по боевому самбо, в разделе грэпплинг NoGi, в котором спортсмен выиграл все встречи досрочно.