МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В РУСДРАМЕ

Сухум. 29 апреля 2024. Абхазия-Информ. С 1 по 12 мая каждый день в сухумском Театре им. Искандера лучшие спектакли на любой вкус – премьеры сезона, улётные комедии, суперхиты, спектакли для детей, исторические постановки, психологические драмы – в общем, всё, чтобы принести зрителям счастье.

РУСДРАМ – одно из самых притягательных мест в Сухуме не только для жителей республики, но и для туристов, гостей нашей страны, многие из которых специально приезжают в столицу Абхазии, чтобы посетить театр истинно столичного уровня – Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера. Гиды по достопримечательностям Абхазии делятся, что туристы часто просят построить маршрут так, чтобы вернуться с экскурсий в Сухум и успеть в РУСДРАМ к 19 часам, когда по обыкновению начинаются показы спектаклей. Сами же туристы порой извиняются перед работниками театра за небольшое нарушение дресс-кода, когда в кроссовках, с рюкзаками, с пылу с жару вбегают с последним звонком в зрительный зал.

1 мая, во вторник, в 19 часов майская праздничная афиша Государственного русского театра драмы им. Ф. Искандера открывается комедией «Примадонны». Два безработных актёра Лео (актер Эмиль Петров) и Джек (заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания) попадают в вихрь комичных ситуаций, главная из которых связана с тем, что им предстоит переодеться в женщин, чтобы завладеть миллионами Мисс Флоренс Снайдер (заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян). Но кто бы знал, что в финале всех ждет любовь!

2 мая, в четверг, в 19 часов – двухактный спектакль «Красавец мужчина». Герой комедии Островского Аполлон Окоёмов (заслуженный артист Абхазии Рубен Депелян) – красавец, по которому сходят с ума женщины всех возрастов. И он прекрасно знает, что обладая такой властью над женщинами, можно легко стать миллионером. Жизнь для него – большой рынок, а собственная красота – один из наиболее ликвидных товаров. Выбирая для себя покупателя посостоятельней, он с легкостью ставит на кон и жертвенную чистую любовь своей жены Зои (актриса Лоида Тыркба), и искренние чувства хорошенькой вдовы Сусанны (актриса Милана Ломия). Что остаëтся от человека, занятого только тем, чтобы подороже себя продать? Остаëтся ли там человек? Зрителям ответить на эти вопросы, возможно, помогут финальные монологи героев.

3 мая, в пятницу, в 19 часов – показ нового спектакля, первой премьеры 2024 года, комедии «Виндзорские проказницы». Сэр Джон Фальстаф (заслуженный артист Абхазии Кирилл Шишкин) – разорившийся толстый рыцарь, плут и обжора хочет поправить свои дела, и для этого он пишет письма с любовными признаниями двум знатным богатым дамам – Миссис Форд (заслуженная артистка Абхазии Симона Спафопуло) и Миссис Пейдж (заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян). Эта прекрасная шекспировская комедия подарит встречу с целой галереей комических персонажей и окончится феерическим хэппи-эндом.

4 мая, в субботу, в 19 часов одноактный спектакль «Евгений Онегин». Скучающий циник Онегин (актер Эмиль Петров) приезжает в деревню, где разбивает сердце влюбленной в него Татьяне Лариной (актриса Лоида Тыркба) и от нечего делать убивает на дуэли лучшего друга – романтичного и трепетного Владимира Ленского (актер Саид Лазба). Живой, глубокий, проникновенный спектакль, который со дня премьеры собирает аншлаги.

5 мая, в воскресенье, в 16 часов – «Последний из ушедших». Зауркан Золак (заслуженный артист Абхазии Осман Абухба) – последний из убыхов, рассказывает полную драматизма историю переселения своего народа в Турцию и стремления к обретению Родины. Масштабный, многонаселенный роман Баграта Шинкуба обретает полноценное воплощение на сцене в жанре моноспектакля благодаря уникальной актерской работе Османа Абухба.

6 мая, в понедельник, в 15 часов в театре спектакль для детей «Алые паруса». Постановка режиссера Джамбула Жордания по повести Александра Грина будет интересна как детям, так и взрослым. Красочные декорации, костюмы, свет и огромные алые паруса корабля капитана Грея на всю сцену погружают в атмосферу сказки.

7 мая, во вторник, в 19 часов спектакль «Роман с кокаином» – предельно откровенная и поучительная исповедь молодого человека по имени Вадим (актер Эмиль Петров), рассказывающая о его метаниях и порывах, поисках острых ощущений, искушениях и соблазнах. Вадим – наш современник. Такой же как мы, вернее, как многие из нас. Чей-то сын, чей-то друг, чей-то муж, чей-то возлюбленный… Пытаясь убежать от себя, от осознания того, что близким людям – матери, женщинам – он приносит лишь разочарование и обиды, Вадим и затевает свой «роман с кокаином». Всё больше времени он проводит в наркотических видениях, наблюдениях за собой и размышлениях о своей жизни. Но бегство в мир иллюзий оказывается роковым. Режиссер спектакля Роман Кочержевский – один из лидеров российской режиссуры, лучшие молодые артисты РУСДРАМА, гиперактуальная тема, высочайший постановочный уровень – эти и другие слагаемые премьеры 2023 года «Роман с кокаином» делают этот спектакль настоящей сенсацией!

8 мая, в среду, в 19 часов «Оскар» – замечательная комедия положений, самая популярная пьеса французского драматурга Клода Манье. Имеет ошеломительный успех у зрителей РУСДРАМа. В мировом прокате огромным успехом пользовались одноименные экранизации пьесы с Луи де Фюнесом и Сильвестром Сталлоне. Кстати, в русдрамовской версии в главной роли блистает «абхазский Луи де Фюнес», заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания. Как признался в интервью режиссер спектакля Сергей Ефремов, одной из причин, по которой он принял предложение о постановке, – это присутствие в РУСДРАМе такого харизматичного актера, как Джамбул Жордания. Ранним утром крупного промышленника Бертрана Барнье (Джамбул Жордания) будит незваный гость. Им оказывается один из его служащих – Кристиан Мартен (актер Эмиль Петров). Цель его визита – попросить прибавку к жалованию. Прибавка нужна ему для того, чтобы жениться на возлюбленной, привыкшей к безбедной жизни.

9 мая, в четверг, в 19 часов «Софичка» – знаменитый, насыщенный абхазским колоритом спектакль по одноименной повести Фазиля Искандера. Настоящий хит РУСДРАМа, спектакль, который собирает полные залы не только в Сухуме, но и в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Лучший спектакль для тех, кто хочет посмеяться и поплакать – и глубже понять историю и традиции абхазского народа. «Софичка» – пронзительная история жизни простой абхазской девушки из села Чегем. Односельчане называют Софичку «блаженненькой», слишком уж велики ее доброта, душевная щедрость и трудолюбие. Большая любовь врывается в ее жизнь и наполняет особенным смыслом все ее существование на долгие годы. Хрупкая женщина олицетворяет своей жизнью настоящий подвиг самоотверженности и жертвенной любви.

10 и 11 мая, в пятницу и в субботу, в 19 часов спектакль «Стеклянный зверинец», премьера конца 2023 года. Самая душевная, сентиментальная пьеса Теннесси Уильямса в постановке Марка Вдовина превратилась в невероятно трогательный, мягкий по интонации и при этом захватывающий спектакль. Зрители словно оказываются внутри семейной истории, которая не сыграна, а именно прожита талантливыми артистами РУСДРАМа. Том (актер Саид Лазба), рассказчик и главный герой «Стеклянного зверинца», работает в обувном магазине, чтобы содержать семью, но на самом деле он хочет сбежать от всего. Аманда (заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян) – его мать, стареющая красотка, которая лишилась своего положения, выйдя замуж за телефониста, который в конце концов бросил семью. Лаура (актриса Милана Ломия) – его сестра. В результате перенесенной в детстве болезни она стала инвалидом, но еще больше ее калечит застенчивость. И, наконец, есть молодой человек Джим (актер Эмиль Петров), работающий с Томом в магазине. Лаура погружена в мир хрупких стеклянных фигурок, которые она коллекционирует, но у матери навязчивая идея найти дочери мужа, и она просит Тома помочь ей в этом.

12 мая, в воскресенье, в 19 часов в майской афише комедия «Кьоджинские перепалки» Гольдони в постановке московского режиссера Александра Коручекова. Галерея ярких мужских и женских характеров – невинных и грубых, наивных и хитроумных, ярких, колоритных и бесконечно заразительных. Кипение страстей жителей рыбацкого поселка часто заводит их в комичные ситуации, но в итоге, конечно, приводит к счастливому финалу – свадьбам – и сразу трём, «веселым и пьяным». Спектакль полон искромётного юмора, молодежный азарт артистов делает его очень динамичным и невероятно смешным, вызывая восторженную реакцию зрителей. Спектакль «Кьоджинские перепалки» многократный участник международных гастролей и лауреат театральных фестивалей.

Лучшие вечера в Сухуме – в Театре им. Искандера! Порадуйте себя и друзей, отправившись вместе с прекрасными актерами в двухчасовое театральное путешествие, которое оставит в душе сильное впечатление от соприкосновения с настоящим высоким искусством.

Билеты на все спектакли уже в продаже на сайте театра rusdram.org, а также в кассе театра (Сухум, проспект Леона, 8. Тел.: +7 940 7-204-204) и офисах «А-Мобаил» по всей Абхазии.

Сообщает пресс-служба РУСДРАМа.