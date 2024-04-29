ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 56 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
Сухум. 29 апреля 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии 56 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии, из которых 49 лишены водительских удостоверений.
Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии:
Об этом сообщает сайт МВД.